Den siste ukens snøvær har skapt store utfordringer for togtrafikken flere steder i landet. I starten av uken måtte både Vestfoldbanen og Arendalsbanen stenges. Det gikk heller ikke persontog mellom Kristiansand og Oslo.

Selv om det nå er meldt opphold, kan den varslede sprengkulden også føre til store utfordringer for jernbanen.

– Når det blir kaldt, blir skinnestålet sprøere. Da blir det mer sårbart, så om vi får et hjulslag fra et tog kan det føre til mye større ødeleggelse av skinnene enn det ville gjort i høyere temperaturer, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor.

Kan få store konsekvenser

I utgangspunktet skal skinner tåle trafikk- og temperaturkrefter uten at det oppstår brudd. Men siden skinnene er laget av stål, som trekker seg sammen når det er kaldt og utvider seg når det er varmt, blir det ikke alltid sånn.

Siden skinnene er helsveisede og festet til svillene, kan de ikke bevege seg fritt. Det fører til store strekkrefter ved ekstreme temperaturer. Ved lave temperaturer blir skinnene i tillegg sprøere og mindre motstandsdyktige mot slagpåkjenninger. Kombinasjonen av dette kan være uheldig.

Korslund forteller at skinnebrudd i de aller fleste tilfeller er helt ufarlig, men at konsekvensene kan bli store særlig dersom større biter av skinnen faller av.

– I verste fall kan et skinnebrudd gi avsporinger, noe som kan ha svært alvorlige konsekvenser. Men det er heldigvis et scenario som skjer svært sjelden, sier han.

Brudd gir signalfeil

I de fleste tilfeller oppdages skinnebrudd ved at signalanlegget melder fra om feil. Når feilen er oppdaget, stopper all trafikk på linjen opp, mens den ødelagte delen av skinna skiftes ut.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Siden man ikke kan sveise skinner i mange minusgrader, bolter man på plass en midlertidig skinne, som sveises når temperaturen senere tilsier det.

– Skinnebrudd høres jo nokså dramatisk ut, men ofte er det rene, fine brudd som det går relativt raskt og enkelt å midlertidig utbedre. Men fordi det kan gi enorme konsekvenser dersom det skjer en avsporing, blir det stans i trafikken i kortere eller lengre tid når det skjer, sier Korslund.

Bildet viser et typisk skinnebrudd på jernbanen. Foto: Bane Nor

Forberedende arbeid

De laveste temperaturene til helgen er ventet nord på Østlandet og på Finnmarksvidda. Men også i Oslo meldes det om rundt 20 minusgrader.

Men selv om temperaturene øker faren for skinnebrudd, er ikke Korslund spesielt bekymret. Han forteller likevel at det er gjort gode forberedelser som minsker sjansen for at det skal oppstå problemer på jernbanen som følge av kulden.

– En annen utfordring vi kan møte på når det blir så kaldt, er at sporveksler fryser fast. Så i forkant av den meldte kuldeperioden har vi gått gjennom de tekniske løsningene vi har for å holde sporvekslene varme.

Dersom det skulle oppstå problemer enten med skinnebrudd, sporveksler som fryser eller andre ting, ligger beredskapsplanene klare.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Tiden er inne for å fordoble - ikke bremse ned på - det grønne skiftet i industrien

– Om det oppstår problemer som gir store konsekvenser for tog, reisende eller trafikkavvikling generelt, har vi planene klare så vi kan sette krisestab i løpet av kort tid. Det er folk i beredskap hele tiden, sier Korslund.

Trikk og T-bane

Selv om både T-banen og trikken også går på skinner, er det ikke noe som tilsier at det oppstår mer skinnebrudd på dem i kalde perioder.

– Vi har ikke opplevd noen utfordringer med skinnebrudd på grunn av kulde tidligere. Men vi har hatt problemer med sporveksler som fryser på både trikk og bane, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Han sier både trikk og T-bane i utgangspunktet er godt rustet for kulde, men at det alltid vil kunne skje avvik i ekstremsituasjoner.

– Når det blir så kaldt, kan det være at vi kan få noen utfordringer med sporvekslene. Om det blir det, har vi naturlig nok satt inn ekstra beredskap for å kunne håndtere det, sier han.