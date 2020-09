Nå kan Hareide starte den norske hydrogensatsingen

Norsk hydrogensatsing står i stampe. I juni la regjeringen fram en hydrogenstrategi som manglet både ambisjoner og virkemidler. Nylig truet hydrogenselskapet NEL med å droppe videre ekspansjon i Norge om det ikke skjer noe konkret i satsingen.

I disse dager skal samferdselsminister Knut Arild Hareide ta en beslutning som kan bli et avgjørende gjennombrudd for hydrogen som klimaløsning i Norge. Fergesambandet mellom Bodø og Moskenes de neste ti årene skal nå ut på anbud. Et hydrogendrevet fergesamband over Vestfjorden vil sikre et volum på bruk av hydrogen som er stort nok til å få opp den første storskala produksjonen av utslippsfritt hydrogen. Det vil bane vei for langt flere prosjekter med hydrogen på skip og i resten av transportsektoren.

Anbud har gjort Norge verdensledende

Krav til nullutslipp i fergeanbud har vært med på å gjøre norsk maritim klynge til verdensledende på grønn teknologi. Det har skjedd en liten revolusjon i norske fjorder siden den første elektriske fergen kom på vannet i 2015. I løpet av neste år vil nesten en tredjedel av alle fergene i Norge gå på strøm, og alt ligger til rette for å fjerne utslippene helt fra fergesektoren innen 2030. Men skal vi lykkes, må hydrogen være en del av løsningen. Rederier og leverandørindustrien er klare til å levere. De trenger bare et politisk startskudd.

Statens vegvesen har gjort en svært viktig jobb med å få hydrogen fra visjon til realitet. Den første hydrogenfergen er under bygging og skal settes i drift til neste år. Her var kravene utformet for å få fram løsningene som trengtes for det lange fergesambandet fra Bodø til Moskenes. Statens vegvesen har utredet og levert anbefaling til Hareide og regjeringen om hydrogen på denne strekningen.

Hydrogenferge avgjørende tiltak

ZERO støtter denne anbefalingen. Hydrogendrevet fergesamband over Vestfjorden er et avgjørende tiltak for å få til en verdikjede for hydrogen i Norge. Flere norske aktører har konkrete planer om å starte hydrogenproduksjon. Men for å treffe investeringsbeslutning, trenger de forutsigbarhet for et større volum på bruk av hydrogen. Hydrogenkrav i dette fergeanbudet er det mest treffsikre staten kan gjøre for å få dette til.

Flere aktører har fått støtte til utviklingsprosjekter for både hydrogenskip og produksjon. De første produksjonsanleggene trenger sikkerhet for at det blir et marked med et tilstrekkelig volum med hydrogen og båter. Dette anbudet vil være det som løser denne “høna og egget”-situasjonen og sørger for at vi får til den første storskala produksjonen av utslippsfritt hydrogen.

Lært mye av første forsøk

Noen frykter at ny teknologi vil gi usikkerhet om driften på dette viktige fergesambandet. Det er ingen grunn til bekymring. Vår maritime leverandørindustri er fullt i stand til å løse dette. Mye er lært med den første hydrogenfergen som nå er under bygging. I tillegg vil disse fergene få reserveløsninger med både batteri og dieselmotor som vil sikre en minst like bra sikkerhet som i dag.

En annen innvending er at den nye teknologien er dyrere. Å sammenligne pris med gårsdagens forurensende løsninger er ikke lenger relevant. Det er merkostnader i den første fasen for ny teknologi, fram til volumet øker og prisene gå ned. Denne investeringen er småpenger sammenlignet med de over 1000 milliardene som brukes på transportinfrastruktur dette tiåret. Nasjonal transportplan har vedtatte mål om å halvere utslippene fra transportsektoren. Da må det selvsagt også være midler i samferdselsbudsjettet til å gjennomføre klimatiltakene som trengs.

Hydrogen avgjørende for halverte utslipp

Knut Arild Hareide har sagt at klima er jobb nummer én som samferdselsminister. Regjeringen la i fjor fram en handlingsplan for grønn skipsfart med halvering av utslippene i hele maritim sektor og å få til nullutslipp i alle fartøyskategorier som sentrale mål. Her er hydrogen helt avgjørende. Stortinget vedtok allerede i 2014 at det skal stilles krav til nullutslipp i alle nye fergeanbud.

Klimakrise krever at klimaløsningene blir gjennomført i alle beslutninger i alle sektorer. Det store skiftet til nullutslipp i fergesektoren er en av de aller største suksessene i norsk klimapolitikk. Nå er det opp til samferdselsminister Knut Arild Hareide å følge opp suksessen ved å gi norsk hydrogensatsing det startskuddet den trenger.