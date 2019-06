Handlingsplan skal halvere utslipp fra skipsfarten på 11 år: – Vanskelig, men mulig

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innrømmer at 11 år er svært kort tid på å kutte klimagassutslipp med 50 prosent.

– Det er vanskelig, men mulig, sier han til TU.

Regjeringen ville demonstrere hvor viktig planen er ved å stille med hele fire ministre: sjefen sjøl, Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Handlingsplanene går inn på mulige tiltak og virkemidler innenfor syv fartøyskategorier: rutegående passasjerbåter og ferger, cruiseskip og større passasjerferger, lasteskip, offshorefartøy, spesialfartøy og oppdrettsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter (planen kan leses her).

Måleverktøy

Norge har vist vei med LNG-skip, batterier og hybride løsninger. Her MS Kvitbjørn, som nå er eid av Samskip. Ro-ro-kapasitet på 550 meter kjørebaner, plass til 122 TEU containerer og 1.500 tonn kjølekapasitet under dekk og stor løftekran. Foto: Trine N Wichmann/Nor Lines

Klima- og miljødepartementet har fått DNV GL til å utarbeide "grønt barometer" for omstillingstakten i skipsfarten.

Det viser status for implementering av lav- og nullutslippsteknologi, både i dagens flåte, brutt ned på det enkelte skipssegment, og hvilken utvikling som kan forventes de neste årene basert på ordreboken for den norske flåten.

Elvestuen sier at barometeret vil utvikles og følges hele tida.

– Nå vet vi hvor vi står og kan sjekke status for de ulike kategoriene. Da ser vi hvor vi eventuelt må sette inn sterkere virkemidler for å nå målene, sier Elvestuen til TU.

Han påpeker at det ikke finnes noen få enkle grep, men at det må jobbes intensivt på flere fronter. Han tror batteriene er som en liten teknisk revolusjonen som det i og for seg ikke har tatt veldig lang tid å få fra utviklingsstadiet til nå å rulles ut i full bredde.

Honnør til Norled

– Batterier er et viktig teknisk grep og hydrogen vil bli enda et, sier Elvestuen.

Handlingsplanen ble lagt fram om bord på hurtigbåten Tidevind, eid av Norled. Det var ikke tilfeldig.

– Norled har virkelig gått foran med batterifergen Ampere, bygger om Nesoddenferger fra LNG til batteridrift og er i gang med utvikling av hydrogendrevet ferge, sier Elvestuen.

Norledkaptein Arild Nybakk er vertskap på Tidevind. Han er stolt av at regjeringen velger en av deres hurtigbåter.

– Det er gledelig at de gjør det her, Vis er på det som en honnør til det vi gjør. Elektriske hurtigbåter blir det neste, sier kapteinen til TU.

Rask omstilling

Erna Solberg sier at hun er imponert over den omstillingsevnen og farten på teknologiutvikling innen den maritime næringen i Norge.

– I 2015 ble verdens første store batteriferge satt i drift, Ampere, og i fjor kom verdens første helelektriske fergesamband i drift på E39 Anda-Lote. Snart har vi 80 elektriske ferger i drift. Det viser hvordan vi i samarbeid får til et skifte, sier statsministeren.

Dårlig tid

Teknologiansvarlig i miljøorganisasjonen Zero var til stede og fikk tatt en rask titt på planen.

– Dette er i hovedsak bra, men de har virkelig dårlig tid om de skal klare 50 prosent kutt innen alle kategorier, sier Gjerset.

Daglig leder Hege Økland i NCE Maritime Clean Tech sier at det er bra og konkret på ferger og hurtigbåter, enn at det er for mye "vurdere" og "utrede" på flere andre sektorer. Samtidig tikker klokka fort mot 2030.

– Det har tatt tid å lage planen, som vi mener kunne vært ende mer ambisiøs og konkret på flere områder. Men det er kanskje problemet og når flere departementer med ulike interesser har vært med, sier Økland.