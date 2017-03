Nå har kurven for alvor begynt å snu: Laveste antall ledige ingeniører på ni måneder

De nyeste tallene fra Nav gir grunn til optimisme. Nok en gang er det nedgang i antallet arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag.

Ved utgangen av mars var det 7639 ingeniører som var registrert ledige, en nedgang på nesten 500 fra forrige måned. Ved utgangen av januar var det 100 flere ledige enn i dag (ikke justert for sesongvariasjoner).

Vi må helt tilbake til mai 2016, for å finne lavere ledighet. Før det må vi til desember 2015 for å finne lavere tall.

– Etter at ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, understreker arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Kun seks prosent høyere enn i fjor

Hun påpeker at vi de siste månedene har sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring, og at Nav ser en nedgang i arbeidsledigheten i hele landet.

Det er også innen industriarbeid og ingeniører og ikt-fag at nedgangen i ledigheten er størst.

Arbeidsledigheten blant ingeniører er nå kun seks prosent høyere enn den var for ett år siden.

Fremdeles er det særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har økt det siste året.

Arbeidsleidgheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, på samme nivå som for alle yrker sett under ett.