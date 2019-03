Nå flytter samtlige F-16 nordover

Det har vært et dagligdags syn på Fosen i over 30 år, men nå er det snart slutt på å se, og ikke minst høre, F-16-flyene ta av og lande på Ørland flystasjon.

1. april legges F-16-drifta ned, sammen med 338. skvadron, og jagerflyene flyr opp til sin nye hjemmebase i Bodø.

Fra nå skal Ørland være en ren F-35-base, mens all operativ F-16-virksomhet overføres til 331. skvadron i Bodø.

Det er planlagt markeringer både på Ørland og Bodø mandag.

Tre år til med F-16

– F-16 miljøet vårt gjør en svært viktig jobb, og F-16 skal fortsatt være en vesentlig del av vår operative evne til F-35 tar over. Nå samler vi F-16 i Bodø for å sikre leveransen ut levetiden, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i en pressemelding.

331-skvadronen i Bodø skal fortsette å levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16.

Skinnarland takker personellet på Ørland og 338. skvadron for den solide jobben de har gjort. F-16-flyene har i gjennomsnitt fløyet 6.000 timer per maskin.

F-16 og F-35 taxer sammen opp til en «elephant walk» på Ørland flystasjon før take-off til fjorårets julestjerneformasjon. Foto: Marius Brustad / Forsvaret

– Dette er imponerende tall, og Luftforsvaret skal operere flyene i om lag tre år til. Dette er takket være svært dedikert personell som i alle år har stått på for å holde maskinene i lufta, sier oberstløytnant Ivar Magne Stene, den siste sjefen for 338. skvadron.

Ørland er hjem for den nylig gjenoppståtte 332-skvadronen og TTT-skvadronen (testing, trening og taktikk) som flyr F-35. De får levert tre nye fly om et par måneder og ytterligere tre fly på senhøsten. Når 2019 går mot slutten, vil det være 15 F-35A på Ørland flystasjon og målet er å nå første operative evne (IOC), hvilket betyr at de nye jagerflyene skal kunne brukes operativt og være klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner.

Slutt også for 338. skvadron

338-skvadronen legges ned halvannen måned etter 65-årsdagen. Ifølge Forsvaret kom skvadronen til Ørland fra Sola i 1954 med fem F-84 Thunderjet og nådde en full flybesetning samme år. Norge mottok det siste av hele 208 slike fly året etter, og de ble faset ut allerede i 1960. 338-skvadronen opererte F-86F Sabre og F-5 Freedom Fighter fram til F-16 overtok i 1985.

Her på Ørland blir det kun F-35A fast framover. Foto: Eirik Helland Urke

Det er nå litt over 39 år siden Norge fikk levert det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon. Det landet 15. januar 1980 på Rygge.

Norge har igjen til sammen 57 F-16 som har vært gjenstand for oppgraderinger kontinuerlig fra de ble levert. Ett av flyene har i rundt 15 år befunnet seg på Edwards-basen i California i USA. Det er lånt ut til EPAF-samarbeidet for uttesting av nye kapasiteter. EPAF står for «European Participating Air Forces» og består av Danmark, Nederland, Belgia og Portugal i tillegg til Norge.

Flyene Norge brukte på 80- og 90-tallet betegnes som F-16 OCU («Operational Capability Upgrade»). Denne oppgraderingen omfattet blant annet digital motorstyring på motorene (F100-220E) og integrasjon av Kongsberg-missilet Pingvin Mk 3.

Den store midtlivsoppdateringen (MLU) ble gjennomført fra slutten av 1990-tallet og bidro til å transformere F-16 fra en antisjø- og kontraluftjager til et multirolle-kampfly med evne til å bruke avanserte og presise luft-til-bakkevåpen.

24 av de norske flyene tilhører det som kalles Block 10, mens 33 er F-16 Block 15. 24 av de sistnevnte med nye vingesett vil være de siste som pensjoneres. Alle dagens F-16-fly skal være faset ut i løpet av 2022. Samme år skal F-35 kunne operere fra en en fremskutt base på Evenes i tillegg til hovedbasen på Ørland.