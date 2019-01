Nå får også vindretningen betydning for godstrafikken på Storebæltbroen

I tillegg til vindhastigheten er nå også vindretningen en del av kravene fra den danske Trafikstyrelsen når det gjelder vindfølsomme godskjøretøy. Samtidig offentliggjør Banedanmark nå vindmålingene fra den skjebnesvangre morgenen på Storebæltbroen.

Danske veimyndigheter innfører nå, med øyeblikkelig virkning, nye og strengere krav til når vindfølsom godstrafikk må sette ned farten eller få forbud mot å kjøre.

Påbudet innføres under henvisning til en «bekymring for at vindforholdene kan ha vært en medvirkende årsak» til den tragiske togulykken 2. januar.

I de nye kravene heter det at ved stiv kuling (15 m/sek) på tvers av broen, skal transport av gods med vindfølsomme kjøretøy sette ned hastigheten til 80 km/t.

Tidligere måtte all godstrafikk først sette ned hastigheten til 80 km/timen hvis det blåste mer enn 21 meter per sekund – uansett vindretning.

Hvis det blåser mer enn 20 meter i sekundet (sterk kuling) på tvers av broen, er det forbud mot all godstransport med vindfølsomme kjøretøy.

Fremdeles full stopp ved storm

Ved storm (25 m/sek) forbys all godstransport, noe som ikke markerer en innstramning. 25 meter i sekundet har siden mai 2018 markert grensen for når all togtrafikk skal stoppes.

Samtidig med at Banedanmark offentliggjør det nye påbudet i en sikkerhetsforskrift, har man valgt å offentliggjøre de vindmålingene som selskapet fikk fra Sund & Bælt den skjebnesvangre morgenen.

Disse målingene viser ifølge Banedanmark at de gjeldende vindgrensene ikke ble overskredet, og at det derfor ikke var behov for restriksjoner.

Måledataene minutt for minutt

De konkrete målinger, som viser måleverdiene fra kl. 03:00 til 08:00 2. januar 2019, kan du se under artikkelen. Eller her.

Banedanmark skriver at hvis gjennomsnittlig vindstyrke i ti påfølgende minutter overstiger 21 sekundmeter, går det en alarm i Banedanmarks fjernstyringssentral, og hastigheten på godstog settes i et slikt tilfelle ned til 80 km/t.

Det utløses også en alarm når gjennomsnittlig vindstyrke i løpet av ett minutt overstiger 25 sekundmeter. Deretter stoppes all togtrafikk på Storebæltsbroen.

I meldingen fra Trafikstyrelsen heter det forøvrig at de avventer den danske Havarikommissionens arbeid med å få avdekket årsaken til ulykken den 2. januar 2019, og at de løpende vil vurdere grunnlaget for å opprettholde skjerpede regler og et eventuelt behov for endringer.

Bare data fra én måler

Målingene som Sund og Bælt har gjennomført, og som Banedanmark nå altså offentliggjør, vises i et skjema med fem kolonner. De viser henholdsvis tidspunkt, nummeret på vindmåleren, laveste vindhastighet i løpet av ett minutt, høyeste vindhastighet i løpet av ett minutt, samt gjennomsnittlig vindhastighet innenfor minuttet.

Som den oppmerksomme leser vil se, er dette bare data fra én av de to vindmålerne som Sund og Bælt har satt opp på broen. Banedanmark jobber med å finne dataene fra den andre måleren.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.