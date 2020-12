Nå er turister snart velkomne: Flyr bemannet romfartøy for tredje gang

Veien for å sende turister ut i verdensrommet har vært mye lenger enn Virgin Galactic-grunnlegger Richard Branson tenkte seg. Men fredagens flyvning ​​kan blir en av de aller siste bemannede testflyvningene til romfartøyet VSS Unity før turister får gå om bord.

Planen var å fullføre flyreisen i november, men på grunn av den verdensomspennende Corona-krisen valgte selskapet å utsette testen til desember, der den nå vil fullføre flyvningen til tross for et utall restriksjoner, inkludert avstandskrav til teknikere.

Oppskytningen fokuserer spesielt på å undersøke forholdene i selve turistkabinen, og pilotene Dave Mackay og C.J. Sturckow vil også se om oppgraderinger til høyderorene fungerer optimalt spesielt mens rakettmotoren er på, skriver Virgin Galactic på Twitter.

Virgin's nye romhavn skal huse en flåte med romfartøy

Med flyturen vil det være første gang et oppdrag starter i Virgin Galactics nye anlegg i New Mexico, som har fått navnet Space Harbor America.

De to foregående bemannede flyvningene fant sted i California i henholdsvis desember 2018 og februar 2019. Men Virgin Galactic har i økende grad begynt å flytte sine aktiviteter til New Mexico, hvor det også er plass til flere fly - fordi Virgin Galactic er i full gang med å bygge en flåte med fly.

Planen er å ha to moderfly av typen WhiteKnightTwo, som er flyet som bærer romfartøyet VSS Unity opp til 15 kilometer høyde, for å frigjøre det slik at det kan fly ut til kanten av rommet med egen kraft. Ytterligere to VSS Unity-fly bygges for øyeblikket, hvorav det første forventes avdekket tidlig i 2021.

Branson vil snart gå om bord selv

Richard Branson har tidligere kunngjort litt for optimistiske rutetider, for eksempel i 2019, der beskjeden var at han i begynnelsen av 2020 ville sitte selv som passasjer i det første flyet beregnet på turister. På den tiden hadde han også startet astronautopplæring i form av for eksempel g-styrketrening i en sentrifuge. Men Richard Branson har ennå ikke vært i verdensrommet. Imidlertid planlegger han fortsatt å være om bord på en av de første flyvningene med turister.

Og nå lyder meldingen det samme; at det skjer i begynnelsen av nyåret.

For Virgin starter rommet på 80 kilometer

I løpet av den tredje bemannede flyvning til verdensrommet er planen å nå over 80 kilometer, som Virgin Galactic selv definerer som grensen for rommet. Argumentet deres for å sette grensen der er at Nasa gir astronauter bevisene sine (vingene) når de krysser 80-kilometeren.

Det er ingen offisiell grense for hvor verdensrommet starter, men de aller fleste romorganisasjoner og selskaper setter grensen litt høyere, på 100 kilometer, den såkalte Karman-linjen.

Karman-linjen er også grensen som brukes av konkurrerende selskaper som Blue Origin, som også ønsker å sende turister ut i verdensrommet og har fullført en rekke ubemannede oppskytninger til over 100 kilometer med sin romkapsel og New Shepard-raketten, som også har klart å lande igjen.

Ifølge Virgin Galactic har rundt 600 mennesker allerede kjøpt billetter til en romtur verdt 1,5 millioner kroner hver. Billettsalget er for øyeblikket stengt, men ifølge Virgin Galactic er planen å åpne igjen i begynnelsen av det nye året.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.