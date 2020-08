54 år etter Olympus 593: Nå skal Rolls-Royce igjen levere motorer til sivile overlydsfly

I juni 1966 ble Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 kjørt for første gang i en bakketest.

Som mange nok er godt kjent med, var dette motoren som tre år senere sørget for framdriften på Concorde på dets jomfruferd og i de påfølgende årene med passasjertrafikk.

Det er 17 år siden det siste Concorde-flyet ble satt på bakken for godt, fortsatt den eneste sivilt sertifiserte flytypen i stand til å fly i overlydshastighet.

Når det om noen år igjen kan bli mulig å kjøpe en ordinær billett til en supersonisk flygning, er det trolig igjen med bidrag fra Rolls-Royce-motorer.

De siste dagene har Rolls-Royce inngått avtaler med to av selskapene som har som mål å videreføre concordetradisjonen:

Boom Supersonic og deres planlagte passasjerfly Overture med en marsjhastighet på 2,2 ganger lydens hastighet

Virgin Galactic og deres nylig lanserte konsept, et mindre passasjerfly i stand til å fly i Mach 3

Teknologiske framskritt

– Olympus 593 var «state of the art» da den ble konstruert, men Overture kan nyte godt av framskrittene vi har gjort på motorteknologi de siste 50 årene, heter det fra Rolls-Royce i forbindelse med avtalen med Boom som ble offentliggjort 30. juli.

Avtalen handler om at partene nå i fellesskap skal vurdere hva slags motorsystem som er best egnet til det planlagte passasjerflyet. Det kan være aktuelt å plukke noe fra hylla fra RRs eksisterende motorportefølje og gjøre tilpasninger. Målet er at dette forarbeidet leder til et formelt motorutviklingsprogram som kan starte om et par års tid.

I tillegg til motorteknologi mener Rolls-Royce at framskritt innen materialteknologi og aerodynamikk kan bidra til at Overture blir et mer effektivt overlydsfly enn det Concorde var.

Selskapet påpeker at karbonkomposittmaterialene som nå benyttes ikke bare er lettere enn aluminium, men også enklere å utforme aerodynamisk optimalt. Og det å teste og beregne nettopp de aerodynamiske formene er enklere med dagens regnekraft.

Boom har tidligere brukt som eksempel at aerodynamiske spørsmål Concorde-ingeniørene trengte et halvt år i vindtunnel på å teste, kan de nå simulere på en halv time.

Viser fram testfly i oktober

Boom Supersonic ble grunnlagt i Denver i 2014. Så langt finnes passasjerflyet kun på illustrasjoner, men et nedskalert testfly nærmer seg nå ferdig, dog noen år forsinket.

Dette er en såkalt teknologidemonstrator som heter XB-1. Da en modell ble avduket og vist fram offentlig i november 2016, ble det sagt at demonstrasjonsflyet skulle fly i løpet av 2017. Dette ble senere utsatt til 2018 og deretter til 2019.

Nå nærmer det seg imidlertid ferdigstillelse. 7. oktober er det utrullingsseremoni som webcastes, og XB-1 skal etter planen nå skal i lufta første gang i 2021.

Forsinkelsene med XB-1 har naturligvis også påvirket Overture. Nå er målet å kunne starte testflygninger midt på 2020-tallet og sette passasjerflyet i drift innen 2030.

Testflyet er utstyrt med tre General Electric J85-21-motorer à 16 kN skyvekraft med spesialtilpassede inntak- og eksossystemer med variabel geometri. Flyet er 21 meter langt med en slank deltaving med et vingespenn på 5,8 meter. Maksimal avgangsvekt blir cirka seks tonn.

Overture blir også et deltavingefly med tre motorer, med plass til rundt 50 businessklasseseter og en rekkevidde på 4.500 nautiske mil (8.334 kilometer). Det skal kunne komme seg opp i en marsjhastighet på 2,2 ganger lydens hastighet uten bruk av etterbrenner.

Privatfly og X-fly

Boom er bare ett av flere amerikanske pågående prosjekter med sivile overlydsfly. Sist ut er Virgin Galactic/The Spaceship Company (TSC) som mandag presenterte illustrasjoner av et fly med plass til 9-19 passasjerer og som skal kunne fly i tre ganger lydens hastighet.

Også her er Rolls-Royce valgt som motorpartner. Tidligere har Virgin Galactic også vært koblet til Boom gjennom en opsjonsavtale på ti fly og som bidragsyter i testprogrammet gjennom datterselskapet TSC.

En av aktørene som har holdt på lengst, er Aerion som har jobbet med å utvikle supersoniske privatfly helt siden 2003. Det første konseptet var Aerion Supersonic Business Jet (SBJ), mens oppfølgeren AS2 ble lansert for seks år siden.

Ut fra alle de nye avtalene med flere velkjente aktører fra luftfartsindistrien å dømme, er det grei fart i prosjektet nå. Målet er å starte produksjon fra et nytt anlegg i Florida om tre år.

Hardt pressede Boeing har i snart to år bidratt i utviklingsarbeidet, Honeywell skal levere avionikken, mens det er General Electric som er motorleverandør. Det er GE Affinity, en videreutvikling av CFM56, som skal motorisere AS2. Collins Aerospace Systems leverer flygekontroll og styreflater, mens Spirit AeroSystems skal produsere fremre skrog.

Et fjerde pågående prosjekt foregår hos Lockheed Martins utviklingsavdeling, Skunk Works, som i 2018 startet byggingen av det første X-59-testflyet på oppdrag fra Nasa. Det skal etter planen i lufta for første gang i 2021. Dette blir en såkalt «Low-Boom Flight Demonstrator», der mye handler om å løse støyproblematikken som har vært forbundet med overlydsfly.