Richard Branson: – I 2019 kan vi sende vanlige folk opp i rommet

Richard Branson planer om romturisme er rykket et skritt nærmere. Han sier Virgin Galactics prøvetur til verdensrommet torsdag var en av de beste dagene i hans liv, og han vil selv være med på en ny prøvetur.

Det blir flere prøveturer i tiden som kommer, og hvis alt går etter planen, vil Branson selv være med på en slik tur, før folk flest får mulighet til å gjøre det samme.

– Jeg mener at vi i løpet av andre halvår neste år vil kunne begynne å sende vanlige folk opp i rommet, sa Branson fredag.

Han beskrev torsdagen som en av de beste dagene i hans liv.

Milliardærens selskap Virgin Galactic anser distansen på 80 kilometer fra jorda som grensen til der verdensrommet begynner.

– Vi nådde fram til verdensrommet!, utbrøt programmets talsmann Enrico Palermo da fartøyet nådde en høyde på 82 kilometer før det startet innflygingen til basen på jorda igjen.

Drøm nærmere virkelighet

Den vellykkede testen bringer Virgin Galactic nærmere den sterkt forsinkede drømmen om å starte kommersiell romturisme. Selskapets fartøy har plass til seks passasjerer og er omtrent på størrelse med et privat businessfly.

Virgin Galactics administrerende direktør George Whitesides sier analyser av data fra prøveflygingen vil pågå inn i nyåret.

– Dette er et stort skritt fram, og når vi har fått sett gjennom dataene, vil vi kunne se hvordan veien videre blir, sier han.

Turistromskipet, kalt Space Ship Unity, ble løftet til en høyde på 13.100 meter med et spesialbygget fly. I denne høyden ble turistromskipet sluppet løs fra moderskipet. Rakettmotoren startet opp, og fartøyet steg hurtig ut av syne for folk på bakken. Fartøyet nådde en fart på mach 2,9, nesten tre ganger lydens hastighet.

600 passasjerer vil betale

Testflygerne var Mark «Forger» Stucky og tidligere NASA-astronaut Rick «CJ» Sturckow.

– Det var en flott flyging og jeg ser fram til å gjøre det igjen, sier Sturckow, som har fløyet med NASAs romferjer fire ganger.

Branson ser nå fram til å la «vanlige folk» få oppleve noen minutters vektløs tilstand i verdensrommet. Over 600 personer har så langt forpliktet seg til å betale opp til 250.000 dollar for en slik tur. Blant dem er Leonardo DiCaprio og Justin Bieber.

Men fartøyet er ikke laget bare for moro og som spektakulær kulisse for selfies over jordas krumming. NASA benyttet anledningen til å gjennomføre forskningsprosjekter på prøveturen, og fartøyet skal brukes til mer forskning på nye ferder.

Forsinkelser

Bransons eventyr startet i 2004 da han kunngjorde etablering av selskapet Virgin Galactic. Milliardæren fikk hjelp til finansiering av den nå avdøde Microsoft-milliardæren Paul G. Allen. Målet var å sende folk ut av jordas atmosfære allerede i 2007.

Utviklingen av romfartøyet tok lenger enn det Virgin Galactic så for seg, og selskapet ble påført tilbakeslag da det første fartøyet brøt sammen under en prøveflyging i 2014. Den ene av flygerne døde.

– Folk har bokstavelig talt gitt sine liv for å få oss fram hit. Denne dagen er like mye for dem som den er for alle oss andre, sier Branson.

En av Bransons rivaler i bransjen, Tesla- og SpaceX-grunnlegger Elon Musk, ser lenger enn prosjekter i jordbane. Han kunngjorde nylig planer om å frakte en japansk forretningsmann på en ferd rundt månen.