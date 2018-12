Virgin Galactic vil sende mennesker ut i rommet innen nyttår

Det utspiller seg for tiden et romkappløp mellom de to ledende kandidatene til å sende turister opp i rommet: bedriftene Blue Origin og Virgin Galactic.

Blue Origin har allerede gjennomført ni ubemannede flygninger med raketten New Shepard, og har planer om en bemannet flygning i begynnelsen av 2019.

Men Virgins grunnlegger, milliardæren Richard Branson, har nå kunngjort at romflyet hans – USS Unity – slår dem, og blir først til å sende mennesker opp over karman-linjen i 100 kilometers høyde; grensen til rommet.

Skutt opp denne uken: Dyrker tomater i satellitt for å se om de kan vokse på Månen og Mars

Blir med selv

– Vi vil være i rommet i løpet av uker, og ikke måneder, sa Richard Branson nylig i et intervju med tv-stasjonen CNBC, hvor Branson forteller at også han personlig er i full gang med astronauttrening, blant annet fysisk trening og sentrifugetrening.

Han regner nemlig med å være med på turen selv i løpet av april neste år, når testpilotene på USS Unity har foretatt en rekke vellykkede flygninger.

– Jeg har ikke tillatelse til å være med før testpilotene har tatt turen et par ganger. Jeg ville ha elsket å være med på denne første turen, men pilotene er utrolig modige mennesker, sier Richard Branson til CNBC.

På skolen sa læreren at matte ikke var noe for henne: I dag leder Christina Aas et romforskningsselskap

Se USS Unitys tredje flygning nedenfor:

2 millioner for en romtur

Virgin Galactic har jobbet raskt for å gjøre det nye romflyet USS Unity klar etter uhellet i 2014 med det tidligere romflyet USS Enterprise, hvor den ene piloten omkom.

USS Unity har fram til nå gjennomført tre flygninger med en tent rakettmotor som har sendt flyet opp til 52 kilometers høyde og en hastighet på Mach 2,47 i juli i år.

En tur med USS Unity kommer til å koste drøyt 2 millioner norske kroner, men Richard Branson forventer, at prisen vil falle i løpet av de kommende ti årene til et sted mellom 325.000 og 430.000 kroner.

Ifølge Richard Branson har 600 personer forhåndsbestilt en tur med USS Unity, og enda flere står på en venteliste. Dermed er milliardæren overbevist om at romturisme vil være god butikk:

«Hvis jeg står i et rom med ti mennesker, vil åtte av dem gjerne ta turen ut i rommet hvis de har råd,» sier han til CNBC.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.