Nå er bare én av fem nye biler helt fossildrevet: Dette har de mest solgte modellene til felles

I august nådde elbilandelen blant de nye bilene som ble førstegangsregistrert 53 prosent, og så langt i år ligger markedsandelen på 49 prosent.

Tar vi med hybridbiler, var andelen biler med elmotor 79 prosent både i august og året sett under ett.

Biler med kun bensinmotor utgjorde 11 prosent i august, og 10,5 prosent så langt i 2020. Dieselbilene sto for 10 prosent i august, og 11 prosent så langt i år.

Nye rene bensin- eller dieselbiler har helt klart blitt en minoritet. Kanskje de snart blir en nisje. Men hva er det som kjennetegner bilene med kun forbrenningsmotor?

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er dette de mest registrerte bilene i denne kategorien:

Bensinbil Dieselbil 1. Mazda CX30 Skoda Octavia 2. Volkswagen T-Roc Skoda Kodiaq 3. Volkswagen Polo Volkswagen Tiguan 4. Suzuki Swift Volkswagen Transporter/Caravelle 5. Ford Focus Skoda Superb

For dieselbilene er særlig Skoda Octavia en storselger. Hver femte rene dieselbil solgt så langt i 2020 er en slik.

Mange av disse bilene har fellesnevneres at det ikke finnes, eller kun finnes få, tilsvarende biler i elbilsegmentet. Mazda CX30 er en liten crossover som fås med firehjulstrekk. Skoda Octavia er en stasjonsvogn, og du kan få den med firehjulstrekk.

I elbilkategorien finnes ingen stasjonsvogner i dag, og firehjulstrekk får du i praksis ikke før du nærmer deg 500.000 kroner.

Firehjulstrekk er viktig for nordmenn

Firehjulstrekk er en viktig egenskap for nordmenn. Nesten halvparten av alle biler førstegangsregistrert i Norge til og med august hadde firehjulstrekk.

Det finnes ingen elbiler i småbilsegmentene med firehjulstrekk i salg i Norge i dag. Alle bilene som topper registreringsstatistikken for fossilbiler tilbys med firehjulstrekk.

For dieselkategorien er det større biler som dominerer, og to av dem er stasjonsvogner. Ikke overraskende er det et par store SUV-er her også. Disse bilene er til dels langt rimeligere enn tilsvarende store elbilvarianter.

Skoda til 500.000 eller Tesla til 850.000

Skoda Kodiaq er en bil som kan leveres med sju seter, har romslig bagasjerom, kan trekke 2500 kg og koster fra 490.000 kroner. En elektrisk SUV med samme muligheter er i praksis kun Tesla Model X som koster fra 850.000 kroner.

En Audi E-Tron 55 koster fra rett over 700.000 kroner, eller 600.000 kroner om du klarer deg med det lille batteriet. Det er ikke vanskelig å få øye på at Skoda Kodiaq fremstår som et fornuftig kjøp om først og fremst tar innkjøpsprisen med i betraktningen.

Den mellomstore SUV-en VW Tiguan koster fra 500–000 kroner, og fremstår nok også som et prismessig godt alternativ til en E-Tron. Firehjulstrekk er standardutstyr.

Så har vi gode gamle VW Caravelle – familiebussen som det kun nylig har kommet fullgode elektriske alternativer til. Den koster fra rett over 770.000 kroner, og kan fås med firehjulstrekk. At Mercedes EQV og andre elektriske folkefraktere er på vei ut på markedet kan tenkes å gjøre noe med denne bilens salgstall neste år.

Vil trolig skifte

Octavia har lenge vært en av Norges mest solgte dieselbiler. Hittil i år har den forrige generasjonen av Octavia vært en veldig populær bil.

– Denne er nå sluttsolgt, og nå som den nye generasjonen Octavia har kommet som ladbar hybrid, kan det være at dette blir den mest populære utgaven av Octavia fremover. Foreløpig har vi kun åpnet for bestilling av den ladbare hybriden, men nye Octavia blir etter hvert også tilgjengelig som diesel, forteller Morten Moum, kommunikasjonssjef for Skoda hos importøren Møller.

– Dieselmodellen er en modell som har solgt godt, og vi ønsker å kunne tilby den videre. Men den ladbare hybriden blir kanskje den mest populære fremover, sier Moum.

Også Superb tilbys nå som ladbar hybrid, men den er fortsatt tilgjengelig i bensin- og dieselvarianter. Kodiaq fås også både som bensin og dieselbil, og kan bli en av landets mest solgte dieselbiler neste år.

For Skoda er det viktig å tilby modeller som tilfredsstiller alles behov, forklarer Moum.

– Alle har ikke anledning eller et ønske om å kjøre helelektrisk. For Skoda sentralt er det viktig å tilby modeller som imøtekommer etterspørselen i alle markedene. Norge er fortsatt i en ganske unik posisjon når det kommer til elektrifiseringen av bilmarkedet, så de tradisjonelle drivlinjene er fortsatt viktig for mange av de største Skoda-markedene i Europa.

Skoda Octavia er en populær bil i Norge, og den mest solgte dieselbilen i2020. Foto : SKODA

Firehjulstrekk populært på Octavia

Moum sier at firehjulsdrift er populært blant kundene som kjøper Octavia. I tillegg fås den med hengerfeste, som kan trekke 1500 kg.

Så selv om bilkjøp til en viss grad handler om følelser og preferanser, både med tanke på drivlinje og type bil, tror han likevel at det til syvende og sist er behovet som veier tyngst ved valget av bil. Derfor er det viktig å kunne tilby alle drivlinjene, for å kunne imøtekomme alle behov og preferanser.

Den meste solgte Skoda-modellen neste år tror han uansett blir elbilen Enyaq IV, som vil kunne leveres med firehjulstrekk og hengerfeste.

At det er behovet som styrer tror også kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

– Har du behov for plass, rekkevidde og det er lite lademuligheter der du bor, så er modellutvalget blant elbiler litt magert for å dekke alles behov, sier han.

Verditap

– Er det smart å kjøpe en bil med kun forbrenningsmotor i 2020 om man tenker på salgsverdi?

– Det er et vanskelig spørsmål. Bilvalg gjør man ut fra behovene man selv har. Det er mye usikkerhet rundt hvordan ting blir fremover. Bruktbilprisen har holdt seg godt, også for dieselbiler, og særlig i distriktene. Det er ikke noen tegn til en kollaps i prisene på brukte dieselbiler enda, sier Sødal.

Men han tror det kan være lurt å vurdere å lease bil dersom man er usikker på restverdien den dagen man skal bytte ut bilen. Da slipper man å ta risikoen selv, selv om det kan koste noe mer.

Han påpeker også at bruktbilsalget i dag går godt, og at det selges mange brukte dieselbiler. Det kan vi takke korona for.

– Det er elbilene som har hatt størst verditap til nå. Teknologien har beveget seg raskt, og nye biler har blitt mye bedre enn de gamle på rekkevidde og ladehastighet. Så selv om det er god økonomi i å kjøre elbil driftsmessig, er bruktmarkedet uoversiktlig. Det vil det være i noen år til, sier han.

Ingen grunn til å advare mot å kjøpe ren fossil

Sødal vil derfor ikke advare noen mot å kjøpe en ren forbrenningsmotorbil. I stedet mener han at man bør tenke på hvilke behov man har.

At en del fortsatt velger fossilbil tror han ikke har noe med at man er bakstreversk å gjøre. Det er bruken som styrer.

Kanskje man trenger en bil med firehjulstrekk som må kunne trekke tilhenger med en viss vekt. Da er fortsatt utvalget litt snaut om man ikke går for en Mercedes EQC, Audi E-Tron eller Tesla Model X.

– Noen drivstoffundamentalister finnes nok sikkert, men de fleste tenker nok at elektrifisering er veien det går, og det begynner å sige inn at det er et mål om ikke å selge annet enn nullutslippsbiler der fremme. Det er også økonomisk lønnsomt å kjøre elektrisk.

– Men det handler om behov. Vi er glade i firehjulstrekkere, hengerfeste og store biler.

Elbilvarianten av Volvo XC40 kan trolig bli en populær bil i Norge. Foto: Volvo

Dette er på vei

Det kommer etter hvert noen elbiler som kan passe inn i mange nordmenns bilbehov. Men utvalget blir ikke direkte stort med det første.

Elbilvarianten av Volvo XC40 får rekkevidde på over 400 kilometer, har firehjulstrekk og kan trekke henger på 1500 kg. Du får elbiler i omtrent samme størrelse i dag, som Kia E-Niro, men uten både hengerfeste og firehjulstrekk. Prisen starter nord for 500.000 kroner.

Skoda Enyaq IV 80X får firehjulstrekk, og har hengerfeste som trekker 1400 kg. Prisen for denne varianten starter rett under 500.000 kroner.

Nissan Ariya skal ha hengerfeste som trekker 1500 kg, og det blir mulighet for firehjulstrekk. Denne kommer først mot slutten av neste år. Prisen er ikke kjent, men vi vil tro markedet vil diktere en pris rundt 500.000 kroner.

Vi skal også nevne de kommende variantene av Audi Q4 E-Tron, som befinner seg i samme kategori som de nevnte. Pris vet vi ikke noe om, men vi vil tro Audi i det minste finner plass til et hengerfeste på denne bilen. Særlig med tanke på at den bygger på samme plattform som Skoda Enyaq. Volkswagen ID. 4 bygger på samme plattform, og er i samme kategori.

På småbilfronten ser det ikke ut til å være verken hengerfeste eller firehjulstrekk på horisonten. Konseptbilen Renault Zoe e-Sport Concept vekket nok manges interesse, men det er ingenting som tyder på at franskmennene har noen hissig elektrisk småbil med firehjulstrekk på planen.

Men den generelle elektrifisering som foregår hos bilprodusentene gjør nok at også småbiler med firehjulstrekk bare er et spørsmål om tid. For om du vil ha en liten bil med firehjulstrekk, gir det kanskje ikke så mye mening å velge en crossover til en halv million kroner når du klarer deg med en Suzuki Swift til halve prisen.