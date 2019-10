Endelig: her er Volvos elektriske XC40 

Motorshowet i Los Angeles er i full gang, og tidlig onsdag kveld norsk tid ble teppet dratt av en elbil som mer enn 7000 nordmenn står på venteliste for: Volvo XC40 Recharge.

Nederst i artikkelen finner du flere bilder av bilen.

– Enorm interesse

– Interessen for XC40 Recharge har vært enorm. Vi forventer økt interesse nå som flere detaljer om bilen slippes, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Det kan Trosby godt ha rett i. Den fullelektriske Volvoen som nå er vist frem i Los Angeles, har nemlig alt Kari Nordmann drømmer om: Firehjulstrekk, høy bakkeklaring (17,5 cm, for den spesielt interesserte), rekkevidde på over 400 kilometer etter WTLP-normen. Bilen kan fås med et hengerfeste som kan dra 1500 kilo, fint når bjørkeveden skal opp til hytten. At elbilen har Volvo-logo i grillen, er neppe noen ulempe her til lands.

– XC40 blir en av de sikreste bilene Volvo noen gang har laget, og med de egenskapene bilen har tror vi dette blir en perfekt elbil for Norge, sier Trosby, og understreker at tall & fakta på XC40 er foreløpige – det kan altså komme justeringer.

Heftig hurtiglading

La oss håpe at eventuelle forandringer ikke vil gjelde bilens ytelser, for her er det hyggelige tall. Batteriet har bruttokapasitet på 78 kwh, og 75 av disse kilowattimene er utnyttbare. Rekkevidden oppgis til «mer enn 400 km», og bilen vil komme standard med hurtiglading på heftige 150 kWh. Men det er ikke bare ladingen som går unna – med firehjulstrekk og to elmotorer på til sammen 300 kW (408 hk) kan XC40 skyte deg fra 0–100 km/t på bare 4,9 sekunder. Et dreiemoment på 660 Nm vil gjøre underverker for humøret hos mang en sjåfør, og toppfarten på 180 km/t bør jo holde sånn til og fra jobb.

Bagasjerommet er oppgitt til 413 liter med oppreiste bakseter, og 1342 liter når setene er lagt ned. I tillegg vil det være en 31 liters såkalt frunk under panseret, der man lett kan oppbevare ladekablene til det som faktisk ikke er Volvos første elbil: Det ble nemlig laget noen få hundre eksemplarer av C30 Electric mellom 2010 og 2013.

En halv million, takk

XC40 Recharge koster fra 490.000 kroner, pluss frakt og levering. Hva som kommer av utstyrspakker, og prisene på disse, er ennå ikke klart. Dermed har Volvo lagt seg på samme prisnivå som Audi e-tron med den minste batteripakken.

Hvilke salgsambisjoner Volvos norske avdeling har for XC40 Recharge, vil ikke Trosby kommentere.

– Det er forventet at Volvo i Norge vil få god tilgang på biler. Bilen vil utgjøre et betydelig volum de kommende par årene, sier Trosby.

Han mener at XC40 Recharge vil være en viktig bil for Volvo fremover, ettersom en større og større andel av nybilsalget blir helelektrisk.

… men du må vente et år

Elektro-XC40-ene som kommer til Norge skal produseres på Volvo-fabrikken i belgiske Ghent. Norske kunder vil begynne å få bilene sine mot slutten av 2020. Ifølge Trosby vil bestilling av bilen først kunne skje den tredje uken i januar.

Recharge-navnet blir for øvrig en fellesbetegnelse på Volvos kommende el- og hybridbiler. Volvo skal lansere en ny helelektrisk modell hvert år de neste fem årene.