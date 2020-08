Škoda Enyaq blir et unntak fra regelen

Škodas kommende elektriske SUV Enyaq er en spesiell bil. Ikke bare fordi det er den første bilen på Volkswagen-konsernets MEB-plattform med Škoda-logo, men også fordi tsjekkerne får bli første merke ut.

Hovedregelen i Volkswagen-konsernet er at kjernemerket Volkswagen alltid har førsterett til å lansere viktige modeller. De andre merkene må være tålmodige, skriver tyske Automobilwoche.

Når Škoda nå lanserer en SUV på MEB-plattformen, er det altså et unntak fra regelen. Søstermodellen ID.4 skal lanseres etter Enyaq. At det er gjort et unntak bekreftes ifølge avisen av deres kilder i Volkswagen-systemet.

Enyaq skal presenteres 1. september. Planen er at ID.4 deretter skal presenteres i produksjonsutgave 23. september. På grunn av korona skal det imidlertid fortsatt være noe usikkerhet rundt hvordan presentasjonen skal foregå, skriver avisen.

– ID.4 kommer først med bakhjulstrekk

ID.4 er den kommende elektriske SUV-en som følger ID.3, som er på vei ut til kundene de kommende ukene.

ID.4 skal ifølge avisen først selges med bakhjulstrekk, før en versjon med firehjulstrekk følger litt senere, hevdes det.

Enyaq har så langt ikke blitt vist i produksjonsutgave – kun en kamuflert variant. Bilen skal som ID-modellene komme i flere varianter, og vil komme med to- og firehjulstrekk. Om det stemmer at ID.4 først kommer med bakhjulstrekk kan det tenkes at dette også er tilfelle med Enyaq.

Til sammen fem varianter av Enyaq er annonsert. Alle skal kunne trekke tilhenger på 1200 kg, og har et bagasjevolum på 585 liter.

Tilgjengelig batterikapasitet er 52, 58 og 82 kilowattimer. Kun de to øverste modellvariantene får firehjulstrekk.

Hva bilen skal koste får vi trolig vite 1. september. Da skal det også åpnes for bestilling av bilen. Reservasjon av bilen har vært mulig en god stund.

For øvrig har VW-merket Audi allerede vist frem en el-SUV på MEB-plattformen. Eller faktisk to, ettersom den også skal komme i Sportback-variant. Audi Q4 E-Tron er vist som konseptbil, men den skal angivelig være rimelig lik produksjonsutgaven, etter hva vi forstår.

Produksjonsutgavene av disse bilene skal vises i 2021.