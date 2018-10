Mye steinsprang og økte bevegelser i Veslemannen

– Det kom mindre nedbør enn varslet, men det har vært mye, sterk vind. Vi er derfor litt usikre på om vi måler rett. Vi har sett en økning i spesielt den øvre delen, der det har vært bevegelser på 10–15 centimeter på noen av målepunktene, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra til NTB søndag morgen.

Fjellpartiet har de siste ukene reagert kraftig på nedbør, med betydelig økning i bevegelsene også i nedre delen av Veslemannen i Romsdalen. Meteorologisk institutt varslet lørdag kraftig regn på kvelden og fram mot klokken 12 søndag, da nedbøren skulle gå over til sludd.

Det var grunnen til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet farenivået til rødt for Veslemannen.

Spent på effekten

– Det har vært en del aktivitet, men nedbøren kommer senere enn varslet. Det er rundt 4,5 varmegrader der oppe nå, så det er relativt mildt. Nå er det varslet nedbør som regn fram til 15-tiden, og kanskje enda lenger utover dagen. Vi er derfor veldig spent på å se effekten av nedbøren som skal komme, sier Blikra.

Bevegelsene natt til søndag førte til at det gikk flere steinsprang fra det ustabile fjellpartiet.

– Fra 4-5-tiden har det vært en del steinsprang som er blitt registrert av Sivilforsvaret og som vi har sett på radarbildene, men det er kun snakk om småstein, sier Blikra.

Opprettholder farenivået

Geologen sier den varslede nedbøren gjør at farenivået må opprettholdes inntil videre.

– Vi er nødt til å opprettholde farenivået siden det er først nå vi begynner å se effekten av nedbøren, sier han.

NVE kommer ikke til å holde noen presseorientering søndag formiddag, ettersom farevarselet kom så sent lørdag kveld, og folk ennå ikke hadde kommet på plass.

Det ligger dermed an til at første orientering for pressen blir på Trollveggen besøkssenter søndag ettermiddag klokken 18.

Evakuert for sjette gang i år

Økt farenivå betydde at elleve beboere nedenfor fjellet Mannen for sjette gang i år måtte evakueres lørdag kveld. Det er ellevte gang siden 2014 at folk er blitt evakuert av frykt for at Veslemannen skal rase ut.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

De årlige bevegelsene i Mannen – utenom Veslemannen – er noen få centimeter i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har beveget seg over 4,6 meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.