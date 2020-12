Mye kvikkleire på rasstedet – eksperter fra NGI og NVE er på plass

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

– Det er gått et stort kvikkleireskred ved Ask i Gjerdrum kommune. NVE har satt beredskap, og er på plass og bistår politiet og kommune med evakueringen. Skredet gikk i et område med kvikkleire. Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå, skriver NVE i en pressemelding.

Politiet sier til NTB på stedet at de er forberedt på muligheten for flere ras andre steder i distriktet

Ukjent årsak

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire. Det har vært slike skred i området tidligere, men den utløsende årsaken til det siste skredet er ikke kjent ennå.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

Ber om observasjon

NVEs geologer bistår politiet for å få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartlegge eventuell fare for nye skred. De sier det nå er viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver når det gjelder forebygging av flomskader og skredulykker.

Dette inkluderer blant annet jordskredvarselet, et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredtype. Jordskredvarslingen varsler imidlertid ikke fare for kvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløst av erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering av masse, grave- og sprengningsarbeid.