Flere hus tatt i jord- og leirskred – 150–200 er evakuert

Saken oppdateres.

– Raset har gått i et boligområde, og det er på det rene at hus er tatt av raset. Alle nødetatene er på stedet, og vi jobber med å få oversikt og evakuere beboere, opplyste operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB litt før klokka 6.

I 7.20-tiden opplyste Ringseth om at flere boliger er tatt av raset og at evakuering fra området er iverksatt.

– Vi har ikke full oversikt. Det er et stort skred, og vi utelukker ikke at noen blir meldt savnet, sier han.

Ordfører Anders Østensen opplyser til NRK og VG at mellom 150 og 200 personer er tatt i skredet. Ifølge Romerikes Blad blir evakuerte registrert utenfor Herredshuset i Ask sentrum.

Ringseth sier at de ikke har noe konkret tall, men bekrefter at det er et stort antall evakuerte.

Fem personer til sykehus

Fem personer er sendt til sykehus etter raset, ifølge VG.

Ifølge avisen har Oslo universitetssykehus opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse.

– Vi ble varslet klokken 4.31. Vi jobber med å kartlegge ressurser og få folk inn på huset. OUS er i full beredskap. Dette er jobben vår, og dette kan vi. Vi har betydelige ressurser på skadestedet, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS.

Store styrker utkalt

– Det er store styrker i området nå, med både frivillige ressurser og politiet. Både Sea King redningshelikopter og politihelikopteret er i luften for å få oversikt over omfanget, sier Ringseth.

Både Heimevernet og Sivilforsvaret er også utkalt til området. Også geologer fra NVE er på vei til stedet.

– Det har gått flere ras etter vi kom til stedet. NVE vil vurdere om det er trygt å ta seg inn til rasstedet, sier Ringseth.

Raset har gått over et stort område, og fylkesvei 120 Holt – Ask/Gjerdrum er helt stengt på grunn av raset, ifølge Vegtrafikksentralen.

Ifølge strømselskapet Elvia er 629 husstander i området uten strøm.

Over 170.000 er utsatt

For noen få år siden startet myndighetene et stort kartleggingsarbeid for å finne ut om folk bor i områder der det er fare for skred, flom og kvikkleire. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde før jul 2019 kartlagt at 38.000 personer i Norge bor i en faresone for skred i bratt terreng. Noen bor i byer og tettsteder, andre i mindre bygder. Regner man i tillegg med fare for kvikkleire og flom, ligger tallet på 172.000 personer.

Det er ventet at tallet vil øke i takt med at kartleggingen fortsetter.

Tidligere i år var det et alvorlig skred i Alta, der ingen menneskeliv gikk tapt.

Vanskelig å avdekke

Vanlige geologiske prøvemetoder fanger ikke så lett opp kvikkleire. Derfor har forskere ved Sintef og NTNU undersøkt om maskinlæring, en metode innen kunstig intelligens, kan være til hjelp.

I dag er såkalt trykksondering med poretrykksregistrering (CPTu) den mest brukte metoden for grunnundersøkelser. Men den gir ikke alltid pålitelige resultater for kvikkleire og andre sensitive leirer. CPTu-resultatene må tolkes av en geotekniker, og ofte trenger man laboratorieanalyser av boreprøver i tillegg for å få et sikkert svar. Det er en kostbar og arbeidskrevende prosess.