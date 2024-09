Det om lag 30 meter brede jordskredet har gått over E6 ved Krekke, to mil sør for Ringebu, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det har gått over vegen samme sted som i går kveld. Politiet er på veg opp med patrulje nå og driver og setter opp skilt nå. Entreprenøren har akkurat fått beskjed, sier Barbro Evensen Venhagen i Statens vegvesen til avisa.

Hun forteller at meldingen kom til Statens vegvesen klokken 09.20.

– Foreløpig er det ikke meldt at hus er rammet av raset, melder politiet.

Også mandag ble veien stengt her, før den åpnet igjen. Nå er veien stengt i begge retninger.