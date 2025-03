Avvikene ble først avdekket gjennom rutinemessige inspeksjoner, opplyser Vegvesenet. Men det har også vært tilfeller der deler fra impellere, altså delen som roterer i vifta, har falt ned mens de var i drift.

– Ettersom inspeksjonsfunn og de konkrete hendelsene har til felles at det dreier seg om ventilatorer fra samme leverandør, har vi i første omgang valgt å gjennomføre ekstra inspeksjoner i de 77 tunnelene der vi har slike ventilatorer, sier avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen.

– Vi har dialog med leverandøren, og de er kjent med våre funn og tiltak, fortsetter han.

I tillegg til de 77 tunnelene som nå blir undersøkt, skal flere av de 239 riksveitunnelene med ventilatorer undersøkes etter hvert, opplyses det.

Vegvesenet har de engasjert Sintef Manufacturing AS til å utføre materialanalyser på impellere fra ulike leverandører, og varsler at de skal gjennomgå egne vedlikeholdsrutiner for tunnelvifter.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvor omfattende avvikene er og hva som er årsaken. Når vi oppdager avvik, vil vi alltid undersøke disse nærmere. Det skal være trygt å kjøre i tunnel, så inntil vi har fått svarene gjør vi tiltak slik at sikkerheten til trafikantene ivaretas, sier Lysberg.