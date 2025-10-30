Statkraft-resultatet falt i tredje kvartal tross rekordhøy kraftproduksjon hittil i år

Resultat før skatt endte på 900 millioner kroner, ned fra 1,5 milliarder kroner i samme periode i fjor, opplyser Statkraft i en pressemelding.

Med en skattekostnad på 1,6 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av grunnrenteskatt på vannkraftproduksjon i Norge, endte resultatet etter skatt med et tap på 714 millioner kroner, står det.

Selskapet har i løpet av de tre siste månedene solgt unna eiendeler for over 13 milliarder kroner.

– Jeg er fornøyd med den solide fremgangen vi har hatt med spissing av strategien i tredje kvartal. Vi har solgt en portefølje av virksomheter, våre dyktige team får nye eiere, og salgene bidrar til å redusere kompleksitet og kostnader, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft i pressemeldingen.

Samtidig var kraftproduksjonen høy i juli, august og september, på 15,8 terawattime (TWh). Hittil i år har produksjonen vært på rekordhøy med 52,7 TWh, ifølge selskapet.