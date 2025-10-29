Equinor tjente 6,21 milliarder dollar i tredje kvartal

– Vi leverer god drift dette kvartalet. Felt med høy effektivitet og nye felt i produksjon på norsk sokkel gir produksjonsvekst, sier konsernsjef Anders Opedal.

Equinor pumpet altså opp mye olje og gass i årets tredje kvartal, men produksjonsvekst til tross, det justerte driftsresultatet går noe ned fra fjorårets. Da endte det justerte driftsresultatet på 6,9 milliarder dollar.

Resultatet er noe lavere enn det analytikerne hadde ventet, skriver E24. Et snitt av anslag fra 21 analytikere som følger selskapet, ventet et justert driftsresultat på 6,31 milliarder dollar.

Sterk vekst på norsk sokkel

Fra juli til september produserte Equinor 2,13 millioner fat oljeekvivalenter, 7 prosent mer enn i fjor da det ble produsert 1,984 millioner fat oljeekvivalenter. På norsk sokkel opplyser selskapet at det var god drift og minimalt med nedetid, noe som sørget for en vekst på 9 prosent i produksjonen.

Selskapets rapporterte driftsresultat er 5,27 milliarder dollar, ned fra 6,91 milliarder i fjor. Dette er påvirket av netto nedskrivninger på 754 millioner dollar, hovedsakelig på grunn av forventninger om lavere priser på lang sikt, skriver Equinor i kvartalsrapporten. Selskapet venter nå pris på nordsjøoljen på 75 dollar fatet i perioden 2030 til 2040.

Utbyttet per aksje var i likhet med andre kvartal på 0,37 dollar, noe som er ned fra 0,7 dollar på samme tid i fjor, da det ble tatt ut ekstraordinært utbytte.

Satser i Brasil

Fra tredje kvartal trekker Opedal fram åpningen av Bacalhau-feltet i Brasil.

– I oktober startet vi produksjonen fra Bacalhau, vårt største internasjonale felt til havs. Feltet vil bidra til å øke inntjeningen fra vår internasjonale portefølje betydelig fram mot 2030.

Equinor opererer med et justert resultat som de mener luker ut støy og engangseffekter, og som ifølge selskapet gir et bedre bilde av den underliggende driften i selskapet enn resultatet etter skatt, som kan svinge mye fra kvartal til kvartal.