NVE: 172.000 bor i faresone for skred, kvikkleire og flom. Over 13.000 har fått byggnekt på eiendommen

Myndighetene har gitt 13.638 personer i Norge beskjed om at eiendommene deres er så rasutsatt at de har fått forbud mot å bygge nye hus og driftsbygninger.

Selv om staten innfører byggnekt, vil de likevel ikke be folk om å flytte fra rasutsatte eiendommer, skriver NRK.

For noen få år siden startet myndighetene et stort kartleggingsarbeid for å finne ut om folk bor i områder der det er fare for skred, flom og kvikkleire. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har så langt kartlagt at 38.000 personer i Norge bor i en faresone for skred i bratt terreng. Noen bor i byer og tettsteder, andre i mindre bygder. Regner man i tillegg med fare for kvikkleire og flom, ligger tallet på 172.000 personer.

Det er ventet at tallet vil øke i takt med at kartleggingen fortsetter.

– Trenger ikke være dyrt å sikre

– Det er mange kommuner som allerede er kartlagt, men fremdeles gjenstår det mye arbeid nasjonalt, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Brigt Samdal i NVE til NRK.

I Stryn kommune er mange eiendommer markert som enten ras- eller flomutsatt. Ordfører Per Kjøllesdal (Sp) mener det er feil at staten kun står for kartleggingen og lar det være opp til privatpersoner og lokalsamfunn å finne løsningene.

– En del av sikringstiltakene trenger verken være dyre eller omfattende. Staten burde sørge for at det blir vurdert sikring, og at sikringen blir gjort der det er mulig, sier han.

Samdal påpeker at det er et betydelig større sikringsbehov enn det er penger til.

– Det er tøffe prioriteringer. Vi setter prisen på sikringstiltaket opp mot hvilken nytte det har, sier han.