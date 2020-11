Musk: – Norge er neste land som får «Full Self-Driving». Og det er lovlig

Tesla lanserte nylig en beta-utgave av sin «Full Self-Driving»-funksjon (FSD) til et utvalg amerikanske Tesla-eiere. Dette er i bunn og grunn et avansert førerstøttesystem (nivå 2 av selvkjøring, se beskrivelse i faktaboks), og den nye oppdateringen gjør at systemet kan aktiveres på mange flere typer veier enn tidligere.

Nå twitrer Tesla-sjef Elon Musk at Norge er neste land som får funksjonaliteten, sammen med Canada. Han skriver at dette vil skje etter at de amerikanske brukerne kommer ut av tidlig beta-versjon.

Meldingen er et svar til norske Kjell Arne Rekaa, som i en Twitter-melding oppfordrer Musk til å lansere FSD-funksjonene i Norge. Rekaa argumenterer med at norske regler for å tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy er verdensledende, at Norge har den høyeste tettheten av teslaer i verden og at Norge ikke er del av EU.

– Det var overraskende, sier Rekaa til TU.

– Svaret han gir er mest fascinerende. Han har pekt ut Norge som nummer to sammen med Canada til å motta Teslas største software-endring, sier Rekaa.

Han har selv har kjøpt FSD-pakken som på sikt skal gjøre hans Tesla Model 3 helt selvkjørende.

Må fortsatt ha hendene på rattet

Den nye oppdateringen krever fortsatt at føreren har hendene på rattet og er klar til å gripe inn.

Det gjør at systemet karakteriseres som et førerstøttesystem, og ikke går under regelverket for utprøving av selvkjørende kjøretøy, forteller Stein-Helge Mundal, sjefingeniør i Vegdirektoratet, til TU.

Autonomi-nivåene SAE har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automasjon. Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak. Nivå 1 - Førerassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller aksellerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende. Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene. Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov. Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen. Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler.

– Førerstøttesystemer krever at føreren alltid er klar til å gripe inn, forteller Mundal.

I og med at FSD-betaen i praksis blir et avansert førerstøttesystem, blir den også lovlig å bruke i Norge. Tesla har allerede i dag en funksjon for å navigere på autopilot. Den gjør mye av det samme som den nye programvaren, men er en mye enklere variant som stort sett bare fungerer på motorvei. FSD-betaen fungerer på mange flere veier, og tolker blant annet også trafikklys og skilt.

– Det er uansett viktig at føreren går inn i bilens bruksanvisning og setter seg inn begrensningene og advarslene produsenten beskriver, sier Mundal.

Man kan se for seg et scenarie hvor Tesla, etterhvert som programvaren blir bedre, endrer på regelen om at man må ha hendene på rattet. Da stiller også det norske regelverket seg annerledes.

– Dersom Tesla endrer dette til at bilen for eksempel skal kunne kjøre i to minutter uten inngripen fra føreren, blir dette et høyere nivå av selvkjøring. Da krever dagens regelverk at Tesla søker om dette. En slik søknad krever en risikovurdering og at produsenten tar ansvaret, sier Mundal.

Nytt internasjonalt regelverk

Han forteller at de nå har fått på plass et internasjonalt regelverk for automatiserte kjøretøy. Her kan sjåføren under visse forutsetninger overlate kontrollen til et automatisk system (nivå tre av selvkjøring).

Samtidig må man fortsatt følge med og være forberedt på å ta over styringen når systemet melder fra. Bilprodusentene må ta ansvaret for at systemet fungerer i tråd med myndighetenes krav til sikkerhet.

Du kan ikke drive med mobilen eller andre ting, ettersom du må være klar til å ta over styringen på kort varsel i nødsituasjoner.

Det er et stort internasjonalt forum som har utviklet regelverket, inkludert industri, interesseorganisasjoner og myndigheter i over 60 land.

– Her er også Tesla representert gjennom internasjonale organisasjoner. Norge kommer da til å følge samme regelverk som de andre, forteller Mundal.