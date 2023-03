Ministeren grep inn da Vy stod i fare for å miste togkjøringen på Østlandet. Flytoget fikk ikke komme med tilbud

Da de to største kontraktene i norsk jernbane ble lagt ut i slutten av 2022 fikk ikke Flytoget mulighet til å konkurrere på lik linje som Vy.

Det kommer frem i en større sak hos aftenposten.no.

I et brev sendt over fra Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Jernbanedirektoratet 2. desember i fjor, gir ministeren et tydelig mandat om at minst en av de to togkjøringsavtalene på Østlandet skal tildeles Vy.

Forhindret konkurranse

De to togkjøringskontraktene på Østlandet har en samlet verdi på over 20 milliarder kroner over ti år. Frem konkurranseutsettingen har Vy hatt begge disse kontraktene alene, om de skulle få fortsette med det måtte de gi det beste tilbudet.

Da disse skulle forhandles før jul stod kampen mellom Vy og Flytoget. Det er Jernbanedirektoratet som skulle kåre vinneren, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

I mars ble det klart at Vy vant begge kontraktene, på tross av at prisen var langt høyere enn forventet.

I avsløringen til Aftenposten kommer det frem hvorfor. I det nye mandatet Nygård ga Jernbanedirektoratet fjernet han all mulighet for konkurranse om halvparten av kontraktene. Han var tydelig på at Vy skal få beholde minst én halvdel av Østlandet. Men nevnte ingenting om hva slags pris Vy kunne kreve av staten.

Visste ikke om nytt mandat

Med det nye mandatet fjernet Nygård dermed konkurransen om de to kontraktene.

I en e-post til Aftenposten skriver Jon-Ivar Nygård:

«Min vurdering i høst var at det hverken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024. Jeg vurderte at risikoen kunne bli for stor hvis Vy, vårt statlige togselskap som har kjørt i over hundre år, ikke skulle kjøre noen av togene på Østlandet. Dette ønsket jeg derfor å presisere i mandatet til direktoratet.»

Hverken Flytoget eller Vy skal ha fått vite om det nye mandatet til Jernbanedirektoratet.

Prøvde å forhindre mandatet

To uker etter mandatet leverte Vy en skisse på et tilbud på begge togpakkene i ett. Deres samlede tilbud på begge kontraktene var 1 milliard kroner billigere enn en delt løsning.

Det var årsaken til at Vy vant kontraktene, skriver Jernbanedirektoratet i sin anbefaling.

I tildelingsdokumentet skriver direktoratet at det er «en viss risiko» for at Vygruppen, som eneste tilbyder, «legger kostnadsestimatene høyt, inntektsprognosene lavt og dermed krever et for høyt vederlag».

Direktoratet skriver at de har forsøkt å forhindre dette. Men de «observerer at tilbudt vederlag på Ø1 (Østlandet 1) ligger betydelig lengre fra våre forventninger enn begge tilbudene på Ø2 (Østlandet 2) gjør».

Østlandet 2 var kontrakten både Vy og Flytoget kunne vinne.