Milliardfregatten var ikke forsikret. Forsikringsselskapene kan måtte punge ut likevel

Milliardfregatten var ikke forsikret, men ifølge Bergens Tidene kan det likevel hende at forsikringsselskapene må ut med store utbetalinger.

Nå pågår det et oppgjør hvor forsikringsselskap og forretningsadvokater, både fra innland og utland, er involvert.

– Jeg kan stadfeste at vi representerer en av partene i denne saken, sier advokat Trond Eilertsen i advokatfirmaet Wikborg Rein til BT.

Forsvarsdepartementet bekrefter i en epost til avisa at de har engasjert Wikborg Rein for å bistå med ekstern juridisk rådgivning.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det alt for tidlig å si noe om det økonomiske etterspillet.

– Staten er selvassurandør og det er alt for tidlig å si noe om omfanget av skader nå, og hva dette vil koste, skriver underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet i en epost til NTB.

KNM Helge Ingstad har sunket: Forsvaret usikker på om fregatten kan berges

Uklart hendelsesforløp

Hendelsesforløpet i forkant av kollisjonen er foreløpig uklart, men en lydlogg som VG fikk tilgang til, viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon.

Sjefen i Sjøforsvaret mener det er uheldig at det kommer fram slike lekkasjer i mediene, og mener folk får et fragmentert bilde av hva som skjedde.

– Jeg mener i likhet med politiet at det er veldig uheldig at det bare kommer fram biter, og at folk bare får en bit av totalbildet. Hendelsesforløpet under kollisjon og havari er mer komplisert enn det som er kommet fram, sier kontreadmiral og sjef Nils Andreas Stensønes i Sjøforsvaret til Aftenposten.

Stensønes har selv seilt med fregatten som sjef for NATOs stående marinestyrke, og sier han er preget av det som har skjedd.

– Det gjør vondt å se skipet slik det ligger nå, og det gjør kraftig inntrykk å møte besetningen, ikke minst dem som føler et ansvar, sier han.

17 meter i sekundet

Onsdag og torsdag er det meldt dårlig vær i Hjeltefjorden der KNM Helge Ingstad ligger, med stiv kuling og bølger opp mot 1 meter. Først fredag skal vinden løye.

Vindkastene i området kan bli opp til 17 meter i sekundet, ifølge meteorologisk institutt.

– Det er klart at dette er jo ikke ideelt vær for berging av skip, men nå er riktignok ikke jeg noen ekspert på slikt. Fra og med fredag vil været bedre seg betraktelig, så dersom jeg skulle gitt noen råd, ville det vært å vente noen dager med å berge skipet, sier Øyvind Breivik, leder for oseanografi og maritim meteorologi i Meteorologisk institutt, til NTB onsdag morgen.

Ifølge Forsvaret vil ikke været påvirke bergingsarbeidet.

– Siden fartøyet nå ligger under vann, ser vi ikke været som en stor risiko, opplyser kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til NTB.

Oljelekkasje

Bergingsarbeidet rundt fregatten har også dreid seg om å samle opp olje som har lekket ut av skipet. Lensene som ble lagt ut i sjøen rundt havaristen har til nå samlet opp 25.000 liter oljeholdig vann.

– Cirka 15.000 liter av dette er olje. Vi er forberedt på at mer olje skal lekke ut, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

Fregatten hadde om lag 385.000 liter diesel om bord da den havarerte. Det har ikke blitt registrert oljeskadde fugler eller sjøpattedyr som følger av oljelekkasjen, opplyser Kystverket.