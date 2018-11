Vaiere har røket: KNM Helge Ingstad kan være i ferd med å synke

– Jeg har mine tvil om dette blir båt igjen. Skipet har ligget og skurt og vridd seg på skjæret, bruddskadene er enorme, sier Tveten.

Han har 35 års erfaring med å vurdere skadeomfang på marine konstruksjoner, fra trålere til alle typer lasteskip og ulike offshoreinstallasjoner. Han har tatt en gjennomgang av fregatten KNM Helge Ingstad, som natt til torsdag kolliderte med tankskipet Sola TS like ved Stureterminalen i Hjeltefjorden. Fregatten gikk på grunn etter kollisjonen og ligger ennå med slagside ved Ådneset i Øygarden.

Tveten nevner at grovt sett alt elektrisk utstyr på fregatten må skiftes ut, inkludert 100 prosent utskifting av alt ledningsmateriell. Fordi broen delvis ligger under vann, anslår han at all instrumentering – i prinsippet – må skiftes ut. I tillegg kommer all innredning som har vært våt, noe han anslår å være rundt 70–80 prosent.

Hovedmotor, hjelpemotor og alle elektriske motorer må også skiftes ut, fordi de allerede er rammet av alvorlige rust- og korrosjonsskader, det gjelder trolig det meste av ventilasjonen også.

– Hva angår det rent militære utstyret og materiellet som har vært i sjøvann må nok også det erstattes, sier Tveten.