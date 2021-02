Milepæl for Sjøforsvaret: Friskmeldt fregatt får forsyninger fra KNM Maud

Mandag omtalte Teknisk Ukeblad at det koreanske verftet DSME ligger på etterskudd med å innfri sine gjenkjøpsforpliktelser til norsk industri, verdt over to milliarder kroner.

Men operativt har Forsvarets nye logistikkskip KNM Maud nå passert en vesentlig milepæl:

Tirsdag ettermiddag gjennomførte fartøyet sitt første operative etterforsyning av et annet fartøy. Ikke et hvilket som helst skip heller, nemlig fregatten KNM Fridtjof Nansen som er tilbake på sjøen etter å ha fått et omfattende vedlikeholdsløft i januar, ifølge Forsvaret.

Dette skjedde i forbindelse med den norskledede øvelsen TG-21-1, som samler norske og allierte krigsskip og ubåter for trening i fjordene på Vestlandet.

RAS-operasjon

KNM Maud er konstruert for såkalt «Replenishment at Sea» (RAS), altså etterforsyning på åpent hav under fart.

De godt synlige RAS-tårnene rett foran brua på KNM Maud brukes altså til forsyning av diesel, helikopterdrivstoff og ferskvann.

Med en avstand på minst 35 og maks 50 meter fra hverandre, skytes en wire over fra RAS-tårnet og til skipet som skal etterfylles. Slanger trekkes over og fyllingen kan begynne. Wiren skal stå spent med en kraft på 7-12 tonn mens fyllingen pågår.

RAS-operasjoner styres fra et eget kontrollrom, der også hele fartøyet kan styres fra om det skulle være behov. «Maud» kan etterfylle via alle tre slanger og et skip på hver side samtidig i opp til 16 knop hastighet og 5-6 meters sjøgang, ifølge opplysningene Teknisk Ukeblad fikk om bord like etter at skipet ankom Haakonsvern for to år siden.

En merkedag

– Dagens milepæl er viktig for KNM Maud som kapasitet, men også for besetningen som har jobbet lenge og målrettet mot dette målet. Vår evne til å etterforsyne både egne og allierte marinefartøy, ute i operasjonsområdet, øker den operative utholdenheten til våre krigsskip, sier skipssjef på KNM Maud, kommandørkaptein Thorvald Dahll i pressemeldinga.

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, kaller det en viktig merkedag og et stort skritt videre for å realisere en ny kapasitet i Forsvaret.

Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst, er planen å gjennomføre «Fleet Operational Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy i løpet av våren slik at KNM Maud kan oppnå full operativ evne til høsten.

De første utenlandske krigsskipene ankom Bergen fredag for å delta i den årlige maritime øvelsen TG-21-1.

Ifølge Forsvaret ligger et fransk og et dansk fartøy bak høye gjerder i Bergen sentrum, mens en nederlandsk flåtestyrke gjennom helgen vil holde til i Bjørnafjorden. Natos stående maritime styrke vil også delta i øvelsen, og ankom fredag Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern.

Øvelsen er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem.