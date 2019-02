Mercedes og Tesla vil samarbeide om el-varebil

En kommentar til en Twitter-melding fra Elon Musk ser ut til å ha fått ballen til å rulle mellom den tyske giganten Daimler (Mercedes) og Tesla.

Tesla bruker varebilen Mercedes-Benz Sprinter i sin flåte av servicekjøretøy.

Da Tesla-sjefen i november fikk en kommentar om at det er synd at Tesla ikke bruker elbiler som servicekjøretøy, sa han at det kan være interessant å samarbeidet med Mercedes om en elektrisk Sprinter, og at de skulle undersøke muligheten.

Maybe interesting to work with Daimler/Mercedes on an electric Sprinter. That’s a great van. We will inquire. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

Som sagt, så gjort. De to bilprodusentene er nå i samtaler om akkurat dette, bekrefter Daimler-sjef Dieter Zetsche, ifølge Automotive News.

Praten går

En serie telefonkonferanser mellom de to produsentene har funnet sted etter Twitter-meldingen. En Tesla-leder som tidligere har jobbet for Daimler skal ha fungert som et bindeledd mellom de to.

Teslas Elon Musk under et besøk i Oslo. Bilde: Marius Valle

Tesla og Daimler har allerede historie sammen, da Daimler var inne som eier i Tesla på et tidlig tidspunkt.

Tesla og Daimler inngikk et samarbeid om å elektrifisere mikrobilen Smart i 2007, og i 2009 kjøpte Daimler seg opp i Tesla, med en liten andel og en plass i styret.

Daimler solgte alle sine eierandeler i løpet av 2014. I mellomtiden hadde Tesla bidratt til utviklingen av den elektriske Mercedes B-klassen og Smart. Senere har Daimler tatt i bruk komponenter fra andre.

Selv om de to ikke har noen formell forbindelse lenger, er det altså ikke helt unaturlig at de nå prater om å jobbe sammen om en elektrisk Mercedes Sprinter.

En uke på vannstoff: Slik var det å leve med hydrogenbil

Ingenting avgjort

Zetsche sier at samtalene finner sted, men at ingenting er avgjort. Dermed er det ikke sikkert at det blir noe av.

Mercedes-Benz Vito i elbilutgave. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes har allerede en elektrisk Sprinter på trappene. Denne skal ha en rekkevidde på rundt 150 kilometer, og er planlagt lansert i år.

En slik rekkevidde egner seg nok for mange brukere, men kan neppe kalles grensesprengende.

Om samtalene dreier seg om en mulig oppgradering av disse bilene, kjøp av de kommende bilene, eller om Tesla og Daimler vurderer å samarbeide om utviklingen er ikke kjent.

Mercedes har allerede en elektrisk varebil i salg, og den leveres i andre kvartal i år. Den har 150 kilometer rekkevidde, og en pris på 439.000 kroner. Hele varebilutvalget skal elektrifiseres, og etter Sprinter kommer Citan på batteri.

Tesla er ikke helt fremmed for å snuse på nyttekjøretøysegmentet. Foruten lastebilen Tesla Semi, har de sagt at de har til hensikt å lage en pickup. Elon Musk sa i desember i fjor, via Twitter selvsagt, at han har veldig lyst til å lage en pickup, og at de kan ha en prototype å vise frem i 2019.