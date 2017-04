Mer CO2-fangst ved Norcem, Yara og på Klemetsrud

Alle de tre prosjektene som har vært utredet for CO2-fangst, blir med videre til neste fase.

Det er Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo som kan få renset CO2-utslippene.

Onsdag møtte de tre industriaktørene opp i Olje- og energidepartementet for å undertegne kontrakter for såkalte konseptstudier – det vil si detaljerte analyser av hvordan CO2 kan fanges på en best mulig måte ved hvert av de tre anleggene.

360 millioner kroner

– CO2-håndtering er en viktig del av regjeringens klimapolitikk, og regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsprosjekt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen satt av 360 millioner kroner til de tre konseptstudiene.

Med kontraktene som nå undertegnes, har regjeringen fått avklart at alle de tre kandidatene ønsker å bli med videre.

– Fra regjeringens side er det en klar forutsetning at det er industriell interesse for prosjektet, sier Søviknes.

Avgjøres i høst

Konseptstudiene skal være ferdige innen 17. oktober. Prosjektenes videre skjebne vil bli avgjort etter at statsbudsjettet for 2018 er vedtatt.

Går alt etter planen, skal CO2-rensing være på plass ved minst ett av anleggene innen 2022.