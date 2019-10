Mens politikerne i Viken vil droppe utbyggingen av ny E18 bevilger Regjeringen 400 millioner i nytt statsbudsjett

Forrige uke kom det frem at politikerne i det nye storfylket Viken (tidligere Østfold, Akershus og Buskerud) ikke vil bygge ut E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta som planlagt.

Det nye fylkesrådet vil stramme inn på pengebruken knyttet til det store prosjektet, og kutte antall planlagte kjørefelt.

I forslag til nytt statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem mandag morgen, kommer det imidlertid frem at Regjeringen fortsetter planene for E18 som tidligere.

Ber Viken besinne seg

Regjeringen setter i forslaget til statsbudsjett av 400 millioner kroner til forberedelser til anleggsstart for ny E18 Vestkorridoren, står det i budsjettforslaget.

Pengene skal i all hovedsak gå til grunnerverv og prosjektering.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier til Teknisk Ukeblad at han ikke er enig i Viken-politikernes motstand.

– Jeg vil oppfordre politikerne i Viken til å besinne seg, sier han.

Fare for flere prosjekter

Et nytt hovedåresystem mellom Lysaker og Asker er et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Dale mener en endring i planene for ny E18 ved politisk skifte vil ha konsekvenser langt utover selve prosjektet.

– Om de setter hele E18 prosjektet i fare er det ikke bare E18 det vil få konsekvenser for, da rokker man også ved hele Oslopakke 3 som er grunnlaget for at staten bidrar til både Fornebubanen og ny t-banetunnel i Oslo, sier han.

38 milliarder til vei

Til sammen ønsker Regjeringen å bruke 38 milliarder kroner til veiformål i 2020.

32,4 milliarder kroner skal gå til Statens vegvesen og 5,6 milliarder kroner til Nye Veier, kommer det frem i budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår å bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompenger, slik det ble lagt opp til i bompengeavtalen regjeringspartiene ble enige om tidligere i høst.

5 milliarder kroner skal brukes til kollektivtransport, sykkel og gange i de største byområdene og 550 millioner kroner skal gå til til bedring av kollektivtransporten utenfor de største byområdene.

I tillegg har Regjeringen satt av om lag 4,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornying av riksveier.