Høyre vil ha Hordfast-oppstart innen 2030

Om Høyre vinner valget lover Erna Solberg oppstart av Hordfast i neste stortingsperiode.

Det kommer frem under en tre dager lang valgkampanje Solberg innledet denne uken.

– Får vi borgerlig flertall, skal vi få gjennom vedtaket i Stortinget i løpet av kommende stortingsperiode. Vi skal også sørge for å gi de bevilgningene som trengs, sier Høyre-leder Erna Solberg, sier hun til BT.no.

Skryter av kostnadskutt

Det er Bergens Tidene som forteller om planene. Til avisen sier Solberg at det er viktig å komme raskt i gang med Hordfast for å sikre utviklingen på Vestlandet.

– Utsetter vi Hordfast, svekker vi også Bergens mulighet til å fortsette å være et nav, sier hun.

Hordfast har blitt lovet i over et tiår, men prosjektet ble ikke prioritert i den nyeste nasjonale transportplanen (NTP) som ble vedtatt før sommeren.

Solberg forklarer årsaken til at prosjektet ikke ble noe av sist hun lovte det at kostnadssprekken den gang ble for stor til at det var forsvarlig å starte opp prosjektet.

Nå mener hun Statens Vegvesen har gjort en god jobb med å få ned kostnadene, skriver bt.no.

Et gigantprosjekt

Gigantprosjektet Hordfast er et veiprosjekt til nær 50 milliarder kroner som skal gi fergefri forbindelse mellom Os og Stord.

Prosjektet inkluderer en 5,5 kilometer lang bru over Bjørnafjorden til Tysnes, vei over Reksteren og ny bru over Langenuen i sør.

Utbyggingen skal redusere reisetiden mellom Bergen og Stord sentrum med rundt en time, og dermed også kutte reisetiden mellom Bergen og Stavanger.