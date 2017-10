Mener de betalte 3,3 millioner for mye til rådgivende ingenører. Vil ha honoraret tilbake - pluss erstatning

For litt over ett år siden klippet Trondheims-ordfører Rita Ottervik snora under åpningen av byens nye avfallsanlegg på Heggstadmoen.

Eieren av anlegget mener det rådgivende ingeniørfirmaet Rambøll har skylden for at prosjektet ble over 20 millioner dyrere enn planlagt.

7. november møter Rambøll kunden i retten.

Konsulentene hadde ansvaret for prosjektering og byggeledelse.

Søksmålet ble første gang omtalt av Adresseavisen i sommer, men da var ikke detaljene i kravet kjent.

Krever nær 12 millioner Kravet fra renovasjonsselskapet er todelt. For det første krever de tilbakebetalt påstått feilutbetalt honorar – 3.3 millioner kroner pluss rente. For det andre krever de 8,5 millioner i erstatning. Kravene er på totalt 11,8 millioner kroner. Renovasjonsselskapet mener Rambøll overskred avtalt honorarbudsjett uten å varsle. – Rambøll har krevd og fått utbetalt honorar de ikke har krav på etter kontrakten, og dette kreves tilbakebetalt, sier advokat Bertil Møller Fyrileiv i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han er prosessfullmektig for Trondheim Renholdsverk. Budsjettet er sentralt i striden. Rambøll mener at det ikke var avtalt noe honorarbudsjett i prosjektet, og at det ikke var utarbeidet budsjett i tråd med kontrakten, ifølge sluttinnlegget de har sendt retten. Konsulentselskapet viser til at Renholdsverket fortsatte å betale fakturaene deres, selv etter at kostnadene var flere millioner høyere enn det påståtte budsjettet. De mener også at Trondheim Renholdsverk skylder dem ytterligere 3 millioner kroner. Les også: Slik fungerer teknologien som gjør det mulig å legge vannrør i bakken uten å grave – Gjentatte prosjekteringsfeil Erstatningskravet på 8,5 millioner skal dekke tap Renovasjonsselskapet mener skyldes gjentatte prosjekteringsfeil, manglende konstnadskontroll og manglende prosjektstyring fra Rambølls side. – Erstatningskravet er basert på grov uaktsomhet fra Rambøll i prosjektet, og går både på feil som er knyttet til Rambølls prosjektering og gjennomføring av prosjektledelsen, forteller advokat Fyrileiv. Han ønsker ikke å gå i detalj på konkrete feil fra Rambøll nå, men legger til at en rekke eksempler som understøtter påstandene vil bli nærmere behandlet i retten. Forventet noe annet «Rambølls handlemåte utgjør et kvalifisert avvik fra den opptreden man må kunne forvente fra en profesjonell aktør», skriver advokaten til retten. Han viser til at innsalget fra Rambøll ble gjort med henvisninger til høy kompetanse og lang erfaring på denne typen prosjekter. Advokaten skriver at avviket fra en profesjonell utførelse må regnes som betydelig. Rambøll mener påstandene om prosjekteringsfeil er udokumenterte. De mener også at reklamasjonene er lagt frem for sent. Rådgivningsselskapet er foreløpig knappe i kommentarene. – Rambøll har naturlig nok en annen oppfatning enn motparten i denne saken, men vil vente med våre argumenter til rettssaken, skriver pressekontakt Pernille Berg i en epost. Les også: Rekordfart for rådgivende ingeniører: Omsetningen mer enn doblet på ni år Vil spare innbyggerne Knut Eirik Ballestad, daglig leder i Trondheim Renholdsverk, mener regningen for prosjektet kunne blitt lavere. – Vi mener at vi ikke fikk anledning til å endre kurs tidsnok, regningen er blitt større enn det vi hadde budsjettert med, forteller han til Teknisk Ukeblad. – Jeg synes ikke det er riktig at innbyggerne i Trondheim skal ta regningen for det, derfor har vi gått rettens vei, legger han til. Les også: 3 skandaleprosjekter som sprengte budsjettene

Flere rettssaker

«Rambøll er i front på avfallsanlegg», het det i en pressemelding selskapet sendte ut ett år før anlegget i Trondheim skulle åpne.

Samtidig er det ikke første Rambøll har havnet i rettssak etter å planlagt slike avfallsanlegg.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS hevdet tidigere i år at de hadde fått feil råd fra selskapet, og at dette kostet dem over 10 millioner kroner ekstra.

Oslo tingrett slo fast at Rambølls rådgivning var uaktsom. Likevel ble konsulentselskapet frifunnet, blant annet fordi rådgivningen ikke var grovt uaktsom.

Renovasjonsselskapet har anket denne dommen.