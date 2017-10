Måtte kutte fartsgrensen på fylkesveien etter asfaltering

Tidligere i høst ble det lagt ny asfalt på fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Fluberg.

Da strekningen ble åpnet for noen uker siden, ble det imidlertid tydelig at ikke alt har gått som planlagt.

Den nye asfalten viser seg å være alt for glatt, og har ført til at fartsgrensen på den nylagte veien er satt ned fra 80 til 50 kilometer i timen.

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Usikker på årsak

Akkurat hvor feilen ligger er foreløpig usikkert.

Statens Vegvesen har testet friksjonen i asfalten og tatt prøver av den, men har fremdeles ikke svaret på hvorfor asfaltblandingen ble gal.

– Vi klør oss litt i hodet. Det kan være bindemiddelet som har kommet opp i overflaten, eller at det har skjedd en separasjon under transport. Det kan skje at mindre partier kan bli glatte, men vi har aldri opplevd noe i dette omfanget, sier Kari Svingheim i Statens vegvesen til oa.no.

I første omgang ønsker etaten å finne ut hva feilen skyldes, men uavhengig av dette vil det gjøres tiltak for å få friksjonen opp slik at man kan heve fartsgrensen til tenkte 80 kilometer i timen.

– Vi må enten frese bort all asfalt og legge ny, eller vi kan frese litt i det øvre laget, sier Svingheim.

Ikke uvanlig

Det er ikke første gangen nylagt asfalt blir for glatt.

Men Ole Molstad i Vegdirektoratet forteller at det stort sett ikke er noe stort problem.

– Denne type problemer skyldes en produksjonsteknisk feil som oppstår av og til. Det hender det blir et overskudd av bindemiddel i overflaten og da blir asfalten glatt, sier han.

Statens Vegvesen har ikke noen oversikt over hvor ofte problemet oppstår.

– Hva man må gjøre kommer an på graden av problemet. I de mest dramatiske tilfellene må man fjerne all asfalten, da blir det dyrt. Men som oftest kan man frese litt i toppen av asfalten og få opp friksjonen, sier han.