– Mange kom til skytterstevnet for å konkurrere med AG3 for siste gang

54 år etter at AG3 ble tatt i bruk av Forsvaret, nærmer det seg slutten for automatgeværet her til lands.

Militært NM i geværskyting på Terningmoen på Elverum i forrige uke ble den siste konkurransen med dette våpenet som mange nordmenn har et forhold til.

Siste gullvinner

Nils Bernt Rinde fra NROF Lister og HV-08 ble historiens siste gullvinner med AG3.

– Det var eventyrlig! En verdig avslutning for dette våpenet jeg har blitt så glad i, sier Rinde til Forsvarets forum.

Han vant for sjette gang og bekrefter at han har lagt ned svært mange timer for å bli flink til skyte med akkurat dette geværet.

Nils Bernt Rinde ble den siste gullvinneren i Militær NM med AG3. Foto: Helene Sofie Thorkildsen/Forsvaret

Det er to år siden forrige militære norgesmesterskap i skyting ble avholdt. Vanligvis er dette arrangementet en del av Landsskytterstevnet, men dette var i år endret på grunn av covid-19. Neste LS er i Bodø i 2022.

I år var 117 av 180 deltakerne fra Heimevernet.

Major Magne Almås i Heimevernstaben uttaler på Forsvarets egne nettsider at det trolig var mange som møtte opp i år for å benytte anledningen til å skyte med AG3 for siste gang.

Almås var ansvarlig for koordinering av arrangementet og vant i tillegg stangfinale for HK416 som har tatt over for AG3.

Siste utskifting i høst

Da kontrakten med Heckler & Koch ble signert i 2007, hadde Forsvaret jobbet med å finne AG3-erstatteren i 11 år. Valget falt til slutt på et gevær i kaliber 5,56x45 mm Nato. På den tida var Norge blant de få som fortsatt hadde enhetsvåpen kamret i 7,62x51 mm Nato.

Selv om det er 13 år siden Forsvaret mottok de første eksemplarene av erstatteren HK416, er utfasinga av AG3 ennå ikke helt ferdig.

Siste kapittel startet med at Forsvarsmateriell mot slutten av 2018 bestilte ytterligere 11.000 HK416 fra tyske Heckler & Koch der et flertall var beregnet på HV. Leveransen skal avsluttes neste år.

Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, opplyser til Forsvarets forum at de tre gjenværende heimeverndistriktene i løpet av høsten skal skifte ut alle AG3 med HK416. Noen av våpnene skal preserveres og lagres som en del av beredskapen.

Lisensproduksjon

Forsvarets første AG3 med serienummer 100001 ble levert fra Kongsberg våpenfabrikk til Generalfelttøymesteren 15. februar 1967. Siden ble det fram til 1974 lisensprodusert hele 253.497 slike automatgevær for Forsvaret her, ifølge Kongsberg våpenhistoriske forening.

Tidligere på 1960-tallet ble det også produsert cirka 100.000 G3 på Kongsberg for tyske Bundeswehr, som følge av en gjenkjøpsavtale etter at Norge bestilte ubåtene i Kobben-klassen.

Dette ga nok dette geværet et aldri så lite forsprang, særlig mot FN FAL, i det som forvarseksperter overfor Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt som en «ikke helt fair konkurranse».

Heckler & Koch har i flere tiår vært Forsvarets foretrukne leverandør, med for eksempel maskinpistolene MP5 og etterfølgeren MP7 i tillegg til AG3 og HK416/417 og et mindre antall G36. FN Herstal fikk imidlertid sin revansje da deres FN Minimi i 2010 ble valgt foran MG4 som nytt maskingær. For øvrig også dette i kaliber 5,56 x 45 mm.