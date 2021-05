Testes av Hæren: Gjør klart for serieproduksjon av elektronisk «rødfis»

Green Ammo AS i Skien har i ti års tid utviklet teknologi som simulerer avfyring av skarp ammunisjon, uten ulempene med dagens løsammunisjon.

E-blanks heter systemet som nå er i ferd med å settes i serieproduksjon.

Det vil skje hos Keytouch Technology AS på Notodden, melder selskapet i en pressemelding.

Investerer i nytt produksjonsutstyr

Partene har inngått en femårig rammeavtale om produksjon av E-blanks som ifølge Keytouch har en forventet verdi på 5-600 millioner kroner.

Keytouch Technology, som har salgs- og ingeniørkontor i Horten samt partnere for produksjon i andre land, har ifølge meldinga vært en viktig partner helt siden Green Ammos oppstart.

Markedssjef Arild Henriksen i Keytouch (f.v), Green Ammo-gründer Steffen Botten og styreleder og eier i Keytouch Hans Arne Flåto signerte rammeavtalen tirsdag. Foto: Keytouch Technology

Her kommer det fram at prototyper og 0-serier allerede er levert, mens produksjonslinja nå er i ferd med å oppskaleres og klargjøres for serieproduksjon. Mesteparten av dette vil skje på Notodden.

E-blankssystemet består av elektronikk i magasin og sluttstykke som simulerer lyd og rekyl, samt en munningsflamme-simulator, og det kan installeres på et par minutter på et vanlig automatgevær.

Testes i tre land

Blant fordelene som trekkes fram av produsenten, er blant annet at det er billigere og mer miljøvennlig enn bruk av tradisjonell løsammunisjon, også kjent som «rødfis/rødplast».

Hvorvidt funksjonalitet og brukervennlighet holder mål, er for tida under uttesting hos Hærens våpenskole i forbindelse med riflekurs på HK416, ifølge Forsvarets forum.

Bestanddelene i E-blankssystemet. Foto: Green Ammo

Det er ikke bare hjemmemarkedet som viser interesse: E-blanks testes av USA og Storbritannia.

– Det er viktig for oss å plukke opp tilbakemeldinger fra testingen i felt. E-blanks er ikke ferdigutviklet for masseproduksjon. Vi tar derfor med all test og evaluering videre inn i neste fase mot produksjonsklart produkt, sa Green Ammo-sjef Rolf Inge Roth til Forsvarets forum i februar.