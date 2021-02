Nye gadgets i Heimevernet: Monterer nettbrett på steroider i nye feltvogner

TERNINGMOEN, ELVERUM: Tradisjonelt har Heimevernet sjelden vært først ute med nytt utstyr og har måttet finne seg i å arve mye av det brukt fra Hæren.

Dette har endret seg de siste årene. De ferskeste eksemplene er innen kommunikasjonsteknologi:

HV har nettopp endelig fått byttet ut 50 år gammelt sambandsutstyr med digitale krypterte radioer. Nå i februar har HV fått utdelt nye taktiske nettbrett som de tar i bruk samtidig med Hæren.

DT13 heter de taktiske klientene som blant annet brukes til navigasjon, kommunikasjon og til å bygge situasjonsbilde.

– God situasjonsforståelse og evne til godt samarbeid mellom avdelinger er bærebjelker i militære operasjoner. Dette krever gode systemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling. Derfor er det helt avgjørende at Heimevernet er en del av Forsvarets materiellprosjekter, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.

Ny generasjon

Teknisk Ukeblad har besøkt HV-05 og deres hovedkvarter på Terningmoen. Dette gir et godt innblikk i fornyinga og moderniseringa av Heimevernet som har pågått ei stund nå.

Julian Austlid monterer DT13 i en VW Amarok. Foto: Eirik Helland Urke

De nye nettbrettene installeres i nye feltvogner av typen Volkswagen Amarok. Før demonstrasjonen påmonteres cybertekniker Julian Austlid en nett, liten digitalradio (DMR) som nå har erstattet de digre analoge 60-tallsradioene, og bak i feltvogna befinner det seg selvsagt ingen AG3, kun en ny HK416.

Odd Tormod Skarheim, som er overingeniør i Heimevernstaben påpeker at Heimevernet har et bredt spekter av arbeidsoppgaver i fred, krise og krig. Blant oppgavene er å utvikle og vedlikeholde etterretningsgrunnlag og situasjonsforståelse for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), samt samvirke med en rekke andre organisasjoner.

For å bygge situasjonsforståelse og hente inn informasjon, er det vesentlig at dataene deles effektivt, og det er her DT13 kommer inn som et viktig ledd i kjeden.

(Se og hør Skarheim fortelle mer i videoen øverst i artikkelen).

Mobilapp i tillegg

DT13 er militær hyllevare levert av MilDef. En fordel er at de kan gjenbruke docking og kabler fra forrige generasjon, slik at installasjonen er enkel og kostnadseffektiv. Kort fortalt har de nye brettene bedre skjermer, raskere prosessorer som bedre kan håndtere ofte tunge datafiler og et svært etterlengtet tastatur.

– Dette er en «pad» på steroider som er spisset mot vår bruk, oppsummerer systemingeniør Victor Namork under vår kjøretur rundt på øvingsfeltet på Elverum.

Klientene kjører stridsledelsesystemet NorBMS som eksempelvis gir oversikt over egne styrker (blåprikk) og eventuelt motstandere på kartet. Hvor god oversikt kommer selvsagt an på informasjonen som fores inn i systemet og hvor godt tilrettelagt systemet er for datadeling. Også på dette området er det nyvinninger som HV har testet ut ei stund:

Leverandøren Teleplan Globe har utviklet en mobilversjon av Facnav. Denne kommando og kontroll-applikasjonen kan installeres på en vanlig, ugradert andriodtelefon. K2-appen gjør det for eksempel mulig å rapportere inn mistenkelige observasjoner svært effektivt. Et av de første skarpe oppdragene dette verktøyet har blitt brukt til, har vært på HV-05s 350 kilometer lange grense mot Sverige nå under pandemien.

Mime

Den svenske leverandøren MilDef, som har hovedkontor i Helsingborg, har i mange år hatt det norske forsvaret på kundelista. Leveransen nå er første innenfor en rammekontrakt med en total verdi estimert til 350 millioner kroner som ble inngått i mai i fjor.

I første avrop er det totalt 1.200 taktiske klienter som leveres, hvorav 70 prosent går til Brigade Nord og 30 prosent til Heimevernet. Denne første leveransen innenfor P8175 «Digitalisering av landstyrkene» er verdt cirka 90 millioner kroner.

– Det er en stor glede å overlevere de nye taktiske nettbrettene DT13 til landstyrkene. Vi vet det er en etterlengtet fornyelse. Det er også godt å se at leverandøren har lagt ned ekstra innsats for å få levert materiellet på tid, selv om covid-19 er utfordrende for oss alle, sier Morten Kristian Haugen som prosjektleder i Forsvarsmateriell.

HV-05 har ansvaret for den militære beredskapen i Innlandet fylke og holder til på Terningmoen på Elverum. Foto: Eirik Helland Urke

DT13-kjøpet er én av mange investeringer innen kampnær IKT som Forsvarsmateriell har samlet i et virksomhetsprogram de kaller Mime. De kommende ti årene skal det skaffes nye it-systemer til alle operative virksomheter i Forsvaret, og da snakker vi fort investeringer for fem til ti milliarder kroner fram til 2030.

Et annet eksempel på Mime-prosjekt, er oppgraderingen av kommunikasjonssystemet SISAM (sikkert samband) der FMA nylig har inngått kontrakter med Thales Norway og Eidsvoll Electronics (Eidel) som skal gi systemet et teknologisk løft. Nye Sisam får «flernivå tale», det vil si muligheten for å håndtere tale på ulike graderingsnivå i ett og samme system.