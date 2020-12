Tror på ny eksportsuksess: Norske selskaper utvikler nytt samband for å utnytte P-8 og F-35

Kommunikasjonssystemet SISAM (sikkert samband) er siden 1990-tallet brukt av Forsvaret til å ivareta luftromskontroll i Norge.

Det er en avgjørende komponent i militær overvåkning av norsk luftrom og et essensielt verktøy for taktisk ledelse av luftoperasjoner, eksempelvis til kommunikasjonen mellom fly, jagerfly- og luftromskontrollører og Forsvarets operative hovedkvarter.

Etter over 20 år er det behov for å oppgradere systemet, blant annet for å kunne utnytte de nye kampflyene av typen F-35A og snart nye maritime patruljefly av typen P-8A Poseidon fullt ut.

Nylig har Forsvarsmateriell (FMA) inngått kontrakter med Thales Norway og Eidsvoll Electronics (Eidel) som skal gi systemet et teknologisk løft. Nye Sisam får «flernivå tale», det vil si muligheten for å håndtere tale på ulike graderingsnivå i ett og samme system.

Fra de to selskapenes ståsted er det både snakk om verdifulle avtaler, cirka 250 millioner kroner i første fase, men de ser også store eksportmuligheter:

– Vår ambisjon i prosjektet er å bidra til økt operativ effekt i Forsvaret, men samtidig også ta frem et verdensledende produkt som kan tilpasses bruk i andre forsvarsgrener og eksporteres til Nato og viktige allierte, skriver Stian Kjensberg, som er direktør for forretningsutvikling i Thales Norway, i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Utbredt i Nato

På dette området har Thales Norway og Eidel en sterk cv å vise til fra før.

Thales har levert krypteringsløsninger siden 50-tallet og sikker kommunikasjon siden 70-tallet. På 1990-tallet leverte Thales i samarbeid med Eidel det som kalles SISAM (sikkert samband) til Forsvaret. Dette er et to-nivå talesystem for militær luftromsovervåking og ble utviklet for å dekke behovet for å kunne føre hemmelig og ugradert tale i samme system.

Dette var verdens første sertifiserte to-nivåløsning og selskapet vant Nato-markedet for det som kalles «voice communications system» (VCS). Det er levert over to tusen operatørposisjoner fordelt på mer enn femti kontroll- og varslingssentre i Nato og samarbeidende nasjoner.

Nye Sisam skal installeres og settes i operativ drift på Sørreisa, Ørlandet og ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan, og leveransene er planlagt ferdigstilt i 2023. Det sier seg selv at også andre Nato-sentre vil ha tilsvarende behov for oppgradering, og der kommer altså eksportpotensialet inn.

Målet med å ta fram teknologi som sørger for sikker kommunikasjon og håndtering av flere graderingsnivåer, er at det skal gi operativ effekt ved å forenkle og effektivisere jobben for jagerflykontrollører, luftromskoordinatorer og operatører ved FOH.

Når det gjelder «Flernivå tale», kan graderingsnivåene for eksempel være «hemmelig» når det kommuniseres mellom kampflyene F-35, overvåkingsflyene P-8 Poseidon og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), «begrenset» når det er egne styrker som hæravdelinger, «Nato secret» med allierte og «ugradert» med sivile aktører som nødetater og sykehus.

– Kommende generasjoner operatører vil stille helt andre krav til brukervennlighet enn det vi ser i dagens systemer. Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende utfordringen. Om vi lykkes, vil det ha stor betydning for den enkelte operatør, og for Norges posisjon som en viktig teknologisk premissleverandør i Nato, skriver Kjensberg.

Eidels største kontrakt

Systemet som anskaffes vil også ha stort potensial for videre utvikling, hvor man kan integrere flere typer radioressurser, og som kan tilpasses til bruk i andre våpengrener.

Thales påpeker dessuten at Sisam er viktig også i et generelt flytryggingsperspektiv, ettersom det muliggjør koordinering mellom militære og sivile som utøver luftromskontroll i totalforsvaret.

Eidel har levert radiofjernstyring til Forsvaret siden 1980-tallet og altså samarbeidet med Thales på dagens Sisam. For dem er kontrakten i første fase på 85 millioner kroner, noe som gjør den til den største i deres historie. Ifølge en artikkel på Forsvar- og sikkerhetsindustriens forenings hjemmesider, forventer Eidel-sjef Truls O. Andersen at summen vil øke ved utløsning av fremtidige opsjoner.

Forsvarsmateriell har også laget en artikkel om nye Sisam. Her sier direktør Eiliv Ofigsbø i FMA IKT-kapasiteter at han er svært fornøyd med å ha kommet så langt at de har kunnet inngå to store utviklingskontrakter selv om landet er inne i en koronapandemi.

Stabsoffiser i Luftforsvarsstaben, Kenneth Hugubakken, uttaler at et nytt sikkert samband vil ivareta de behov som oppstår når de nå innfører flere nye kapasiteter i Luftforsvaret, som F-35 og P-8, og at de ser fram til neste fase i anskaffelsen, der brukermiljøene skal involveres ytterligere i utviklingen av det nye systemet.

Program MIME

Oppgraderingen av Sisam er en de første virkelig store av investeringsprosjektene innen kampnær IKT som Forsvarsmateriell har samlet i et virksomhetsprogram de kaller Mime.

Teamet skal de kommende ti årene besørge anskaffelser av nye it-systemer til alle operative virksomheter i Forsvaret, for mellom fem og ti milliarder kroner. Flere detaljer finnes i dette intervjuet som Digi gjorde med Mime-direktør Morten Gjellerud i sommer.

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Flernivå tale» ble avsluttet for ett år siden etter rundt to og et halvt års arbeid. Den gang var Teknisk Ukeblad til stede da prosjektet ble presentert for stappfull sal i Oslo. På kort tid har altså prosjektet blitt godkjent, FMA har fått oppdrag om anskaffelse og deretter framforhandlet kontraktene med Thales og Eidel.

Teknologi som muliggjør effektivt samvirke og informasjonsutveksling mellom ulike forsvarssystemer og ulike forsvarsgrener er vesentlig for den videre utviklingen og moderniseringen av Forsvaret, understreket forskningsdirektør Hanne M. Bjørk i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på seminaret i november i fjor.

Hun påpekte at med Forsvarets ambisjoner når det gjelder fellesoperasjoner, ikke minst eksemplifisert med innfasingen av F-35, som er det mest avanserte fellesoperative systemet det norske forsvaret noen gang har hatt, sier det seg selv at denne typen løsninger og teknologi er sentral.

Utviklingsprosjektet ble løftet fram som nok et eksempel på den suksessrike trekantmodellen, det vil si samarbeidet mellom industri, akademia og operative brukermiljøer som er nødvendig for å kunne få fram relevante produkter.