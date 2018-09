Målsetning: Nær uendelige kabellengder til lavere pris og høyere kvalitet

En flytende fabrikk for produksjon av undersjøisk kabel - sammen med flere andre nysatsinger på Vestlandet - skal kunne gi nær uendelige kabellengder til lavere pris og bedre kvalitet.

Dette er gründer og oppfinner Bernt Hellesøes ambisiøse målsetting. Teknologien som baserer seg på oppdriftskreftene i vann, har naturlig nok fått navnet Arkimedes. Fabrikken skal reises på det tradisjonsrike industristedet Rubbestadneset i Bømlo kommune, men skal kunne flyttes rundt i verden etter behov. Et hovedelement i fabrikken blir en ombygget lekter med produksjonsutstyr.

På ene siden av produksjonslekteren skal det fortøyes en svær tank eller et stort kar med flytende dreieskive om bord.

Når den ferdigsnodde kabelen kommer ut av produksjonslekteren legges den lagvis på dreieskiva.

Omkring denne dreieskiven, som er planlagt med en diameter på 30 meter, skal det fortøyes flere mindre tanker eller kar med flytende dreieskiver av samme prinsipp, og som er cirka 10 meter i diameter. Disse karene skal inneholde ulike typer stålrør, aluminiumstråder eller kabler som alle skal tvinnes sammen til en tjukk sammensatt kabel eller umbilical på den store lekteren i sentrum av anlegget.

Den ferdigtvinnede kabelen skal i neste operasjon trekkes inn på produksjonslekteren hvor det er satt opp utstyr som påfører kabelen en ytre beskyttende plastkappe. Den ferdige kabelen trekkes så ut av fabrikken og spoles inn på en diger dreieskive som flyter i en annen stor tank.

Tvinnemaskin: De forskjellige delkablene tvinnes sammen til en større navlestreng (umbilical) i maskinen som Bernt Hellesøe har utviklet og som Unitech tok i bruk på Stord i 2012. Foto: Unitech

Kabelen skal flytes om bord

Cabletanker AS og ingeniørfirmaet GM Jacobsen, som drives av Gunnar Monrad Jacobsen og hans sønn Per Jacobsen, har utviklet og tatt patent på løsningen med bruk av flytende dreieskiver.

Ingeniørfirmaet har gjennom mange år spesialisert seg innen rådgiving og oppfølging av kableproduksjon. Gunnar M Jacobsen peker på at med flytende dreieskiver i store kar i sjøen, trenger man ikke i samme grad ta hensyn til vekt og volum som i et produksjonsanlegg på land.

Bernt Hellesøe, eier av kableprodusenten Unitech Offshore, vil bygge videre på dette flytende prinsippet og har derifra utviklet den nye produksjonsprosessen for lange kabler, som er patentsøkt i disse dager. Når lange kabler eller umbilicals skal flyttes over i et fartøy og fraktes til installering på havbunnen, blir kabelen sakte men sikkert spolet over til en annen trommel om bord i kabelleggingsfartøyet.

– Denne spolingen kan ta inntil en måned, sier Hellesøe, som vil kutte spoletida ned til noen timer. Det vil han oppnå ved å benytte et fartøy som kan senke seg ned slik at den ferdige kabeltrommelen kan flytes over dekket og fortøyes der etter at skipet har løftet seg igjen.

Utfordrer de store

Med denne produksjonsteknikken, bevisst valg av råmaterialer og design, vil han utfordre de store aktørene i kabelmarkedet. Unitech Offshore skal også samarbeide med eller disponere eget kabelleggingsfartøy. Og oppfinneren har målet klart: Første leveranse av kabel fra ny flytende fabrikk skal skje i løpet av 2019.

Egen konstruksjon: Maskinen som legger plast utenpå umbilical (navlestreng) og kabel er konstruert av Bernt Hellesøe, men drives i samarbeid med underleverandør Parma Plast. Foto: Thomas Førde

Bernt Hellesøe er langt fra noen nykommer i bransjen. Selskapet hans, Unitech, har bestått i mer enn 30 år. I 20 år drev bergenseren selskapet fra Houston, men flyttet for få år siden en stor del av virksomheten til Stord.

– Gjennom hele vår historie har det handlet om produksjon av undersjøiske kabler og koplinger. I mange år produserte Unitech kortere kabellengder ved hjelp av enkelt utstyr og mye manuelt arbeid. På Stord ble det i 2012 investert i en større kabeltvinnemaskin som kunne produsere større kabellengder.

Til Nigeria og havvind

På lageret hos Unitech på Stord finner vi en trommel med 700 meter kabel som er klar for eksport til Nigeria, en umbilical som inneholder seks ulike rør i plast eller stål. Alle delrørene i kabelen skal benyttes til transport av ulike kjemikalier og hydraulikk som muliggjør fjernstyring av undersjøiske olje- og gassbrønner.

– 5000 meter kabel er neste ordre vi skal gå løs på etter sommerferien, sier verksmester Reidar Børtveit.

Umbilical Direkte oversatt fra engelsk betyr ordet navlestreng.

Umbilical er en tjukk sammensatt og vanligvis armert kabel tvunnet sammen av stålrør og flere tynnere kabler for strøm, fiber, kommunikasjon, hydraulikk, kjemi, alt som skal til for å overvåke og styre subseabrønner.

Fabrikken på Stord skal bestå og bygges på for å produsere kabel med større diameter etter spesielle kundekrav også etter at den nye flytende fabrikken er tatt i bruk.

Utsiktene er ifølge markedssjef Gunnar Birkeland i Unitech svært gode for elkabler og umbilicals:

– Subseamarkedet innen olje- og

gassindustrien er voksende. Dessuten må flere 10 til 15 år gamle kabler og umbilicals snart skiftes ut, sier Birkeland, som legger til at Unitech er blitt oppfordret av flere kunder om å utvide produksjonen med sitt design som har holdt i flere tiår. Markedssjefen forventer også leveranse av elkabler til havvindindustrien i 2018 eller i 2019.

– Et stykke lenger fram i tid bør vi kunne ta mål av oss til å levere de lange interkontinentale strømkablene, sier Birkeland.

Unitech Offshore Type virksomhet: Produserer undersjøiske kabler, umbilicals og koblinger til offshoreindustrien.

Produserer undersjøiske kabler, umbilicals og koblinger til offshoreindustrien. Hvor: Stord, Bergen, Bømlo, Haugesund, Houston, Perth og Singapore

Ansatte: 50

Omsetning: 145 mill. kr. (2016)

Resultat før skatt: 26 mill. kr. (2016)

Gründer og eier: Bernt Hellesøe

Aluminium og stål

Unitech vil satse på aluminium som materiale i ledetrådene i nye strømkabler. Hittil har dette vært mest brukt i luftspenn, men i sjøkabler og umbilicals har kobber vært nesten enerådende.

– Aluminium kan effektivt skjøtes sammen i store lengder, er et mye lettere materiale, egner seg i sjø og tåler dessuten 10 ganger mer strekk enn kopper, sier gründer Hellesøe, som legger til at med aluminiumstråder i kabelen blir behovet langt mindre for stålarmering for kabelens strekkstyrke.

Unitech samarbeider med den nystartede trådfabrikken Norcable på Kolstøneset på Karmøy. Aluminiumstrådene fra Norsk Hydro og Norcable skal Unitech tvinne sammen og plastbelegge før de fraktes sjøveien til den flytende fabrikken på Rubbestadneset.

– På Karmøy får vi nærhet til Hydros aluminiumsverk, som drives av ren vannkraft og er en bedrift vi kan samarbeide med om utvikling av nye legeringer til aluminiumstråden, sier Hellesøe.

Nærhet til leverandøren av stålrør til bruk i umbilicals får Unitech dersom de japanske stålgigantene Nippon Steel og Sumitomo realiserer sine planer på Stord om etablering av hovedlager av stålrør på tromler for hele Europa-markedet.

Teknologisenter og kapital

Som om ikke disse ambisiøse vekstplanene skulle rekke, bygger i disse dager Unitech et teknologisenter på Rubbestadneset.

– Dette skal bli en sammensmelting mellom praktisk læring og erfaring og ypperste ingeniørkunnskap, for nyutvikling og problemløsing, sier oppfinner Hellesøe, som ønsker kunder velkommen til senteret sammen med internasjonalt kjente fagfolk. Det praktiske innslaget ved senteret skal ivaretas blant annet ved at yrkesskolen på stedet blir aktiv bruker.

Med flere store teknologiske løft og investeringer på til sammen nær en 500 millioner kroner, trenger Unitech samarbeidspartner.

– Vi ønsker primært europeiske eller amerikanske partnere, aller helst norske, sier Hellesøe.