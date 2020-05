Lyspunkt for verftsindustrien: Kleven skal bygge 290 meter lang yacht

Det er Kleven-eier DIV Group som har inngått en avtale med Ocean Residences Development Ltd. (ORD) om å bygge en 290 meter lang superyacht.

Arbeidet med byggingen skal etter planen deles mellom verftet til DIV Group i Brodosplit i Kroatia og Kleven i Ulsteinvik.

Megayachten M/Y Njord skal etter planen være «hjem» for filantroper med solid lommebok og et hjerte for hav og miljø. Det blir 118 luksuriøse boenheter om bord.

Ankomst Ulsteinvik

Levering er satt til 2024. Det meste av stålarbeidet og installering av teknisk utstyr skal utføres i Kroatia. Skroget taues deretter til Kleven for ferdigutrustning og innredning.

Salgsdirektør Thore Veddergjerde ved Kleven kan ikke gå i detalj, men bekrefter at det er inngått en avtale og at ferdigstillelse vil skje i Ulsteinvik.

Roboter

Da DIV Group i januar overtok Kleven, ble det understreket at det norske verftets robotsveising kan være en fordel når det skal bygges cruiseskip og lette konstruksjoner. Manuell sveising av tynne stålplater er vanskelig. Spesielt ved store overbygg til cruiseskip er det mye som kan sveise med roboter.

– Vi håper vi kan få en del stålarbeider til overbygg, men slike detaljer er ikke avgjort, sier Veddergjerde til TU.

Han kan heller ikke si når skroget taues til Kleven, men sannsynligvis mellom ett og to år før levering.

Norsk flagg

Superyachtprosjektet går under det norskklingende navnet M/Y Njord. Styreleder for ORD, Kristian Stensby, sier i en pressemelding at avtalen med DIV Group markerer en milepæl i arbeidet med M/Y Njord.

– Prosjektet går nå fra tegnebrettet til konstruksjon. DIV Group er et førsteklasses yachtverft. Som stolt nordmann er det flott å kunne samarbeid med norske leverandører og Sjøfartsdirektoratet. Yachten skal ha NIS-flagg, sier Stensby.

Styreleder og administrerende direktør i DIV Group, Tomislav Debeljak (t.v) med styreleder og adm.dir. Kristian Stensby i Ocean Residences Development Ltd. og Zoran Kunkera, direktør i DIV Shipbuilding. Foto: DVI Group

Gassmotor

DNV GL er valgt som klasseselskap. Helge Hermundsgård fra DNV GL sier at skipet vil tilfredsstille de strengeste miljøkrav med blant annet LNG-motorer (dual fuel), batterier, varmegjenvinning og avansert energistyringssystem.

– For å sikre at skipet er forberedt for framtida, vil motorer og drivstofftanker være klargjort for ombygging slik at nye typer drivstoff kan benyttes for å få nøytralt karbonavtrykk, sier Hermundsgård i pressemeldingen.

I praksis kan det bety at skipet kan bygges om til blant annet ammoniakk. Både MAN Energy Solutions og Wärtsilä jobber med å kunne konvertere LNG-motorer til ammoniakk (NH 3 ).

Hjerte for miljø

M/Y Njord er utviklet og planlagt over lengre tid med Jean-Louis Stutzmann i lederrolle for både skipsingeniører, designere og ingeniører. De har jobbet sammen med den norske skips- og yachtdesigneren Espen Øino.

Han har også vært delaktig i et annet konseptskip for filantroper: Kjell Inge Røkkes REV Ocean.

I likhet med REV Ocean skal også M/Y Njord huse filantroper og reise jorda rundt med bærekraft og miljø på agendaen.

M/Y Njord blir utstyr med vitenskapelige instrumenter for miljøkartlegging og overvåking. Skipe vil seile rundt jorda og kunne samle og sammenlikne målinger over tid.