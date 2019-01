Lufter muligheten for nasjonalt dronesenter

Da tidligere næringsminister Ketil Solvik-Olsen la fram regjeringens dronestrategi i mars 2018, var et nasjonalt dronesenter ett av tiltakene som ble tatt opp. Stortinget har bedt regjeringen om å utrede et slikt senter, med Andøya Space Center som en mulig lokalisering.

Nå tar næringsminister Torbjørn Røe Isaksen opp ballen, og ber næringen om innspill.

Venter ikke på Isaksen

– Norge har en gunstig kombinasjon av store luftrom, god infrastruktur og høy fagkompetanse. Det kan gi oss et særlig fortrinn i droneutvikling. Nå ønsker jeg å få innspill fra både private og offentlige aktører, slik at vi kan vurdere behovet for et nasjonalt dronesenter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding i dag.

For bare fem dager siden ble selskapet Norsk dronesenter AS registrert på Andøya, og de har nå ansatt en egen prosjektleder som skal jobbe for en nasjonal etablering. Selskapet springer ut fra Andøya Space Center, med direktør og tidligere statsråd Odd Roger Enoksen registrert som daglig leder og styreleder i det nye selskapet.

Selskapet har fått 940.000 kroner i midler fra Samskap, Andøy kommunes omstillingsprogram, skriver VOL.no (krever abonnement).

Mange oppgaver

Et nasjonalt dronesenter kan tillegges en lang rekke oppgaver, innenfor blant annet testing og utvikling, sertifisering og kompetanse. Målet med senteret skal være å styrke Norges posisjon innenfor den internasjonale droneutviklingen. Senteret skal kunne tiltrekke seg både nasjonale og internasjonale aktører som har behov for områder og fasiliteter for testing og utvikling av droneteknologi.

Nå ber næringsministeren om innspill på disse seks spørsmålene fra ulike næringslivsaktører:

1) Er det behov for et nasjonalt dronesenter?

2) Hvilke samfunnsbehov skal et eventuelt nasjonalt dronesenter dekke?

3) Kan noen av behovene dekkes av eksisterende tilbud i Norge og/eller utlandet?

4) Hvilke konkrete funksjoner skal et eventuelt nasjonalt dronesenter ivareta?

5) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter bidra til verdiskaping i næringslivet?

6) Hvordan kan et eventuelt nasjonalt dronesenter finansieres av både private og offentlige brukere?

Fristen for å komme med innspill til næringsministeren er satt til 1. mars.