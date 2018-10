Vingen smadres: Her tester de hva som skjer når en drone treffer et passasjerfly

Oslo Lufthavn har måttet stenge flere ganger i år på grunn av sivile droner i nærheten, og ulovlig dronebruk har blitt et økende problem i Norge som mange andre steder i verden.

Videoen fra University of Dayton øverst i artikkelen viser svært tydelig hvilken fare det kan innebære for et passasjerfly å kollidere med en drone. En alminnelig Dji Phantom-drone er i stand til å smadre vingen på et småfly.

Vingen gir først etter

Testen simulerte en luftkollisjon i 380 km/t, der en Phantom 2 quadkopter kolliderte med vingen på et Mooney M20 småfly. Testen ble gjort ved hjelp av en spesialkanon. Det var vingen som først ga etter, slik at dronen fortsatte videre inn og gjorde stor skade.

Et såkalt birdstrike - fugler som treffer flyet i stor hastighet - er allerede forsket på i mange år, og størrelsen og vekt på noen fugler er sammenlignbar med vanlige forbrukerdroner. Andre egenskaper er åpenbart forskjellige, noe som gjør det verdifullt å teste effekten av dronetreff spesifikt.

Dødelig

Sammenlignende tester med simulering av fugletreff viser at fugler tilsynelatende gjør større ytre skader på vingen, men uten å skade bærende elementer. Dronen går derimot dypere, og skadene i et virkelig scenario ville fort kunne utviklet seg til et dødelig totalhavari.

STOR SKADE: Her treffer dronen vingen på småflyet. Skjermbilde: University of Dayton

Kevin Poormin leder gruppa for Impact Physics ved University of Dayton i USA, som har utført eksperimentene.

– Hele flyets vekt hviler på tverrbjelken i vingen. Hvis den blir tilstrekkelig skadet, vil du ikke overleve. Fartøyet vil krasje, sier Poormin i et intervju med Wired.

Det er i dag strenge regler for bruk av droner i regulert luftrom, og uten særskilt tillatelse er det forbudt innenfor fem kilometer fra nærmeste lufthavn.