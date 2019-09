Lover penger for å elektrifisere Meråkerbanen innen fire år

Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes håper banene kan være over på strøm innen 2023, skriver Trønder-Avisa mandag.

– Dette er en oppstartsbevilgning, men betyr samtidig at pengene som skal til, kommer etter hvert, sier han.

Planene har eksistert lenge. Ifølge Bane Nors beskrivelse av prosjektene er det første gang siden 1972 at en jernbanestrekning blir elektrifisert. Samlet investeringsramme for Trønder- og Meråkerbanen er ifølge Bane Nor på 3 milliarder kroner.

– 100 millioner betyr i alle fall at man får på plass trafostasjonen i Stjørdal som skal sørge for strøm til togene. I tillegg gir det rom for at Jernbanedirektoratet kan fortsette planleggingen av elektrifiseringen, legger Gunnes til.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener det er på høy tid at det kommer penger til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.

– Men 100 millioner er ikke nok. Derfor vil vi fremme forslag i Stortinget om at regjeringen nå må forplikte seg til å fullfinansiere elektrifiseringen, sier han til NTB.

Svenske SJ har fått kontrakten om å drive togtrafikken på blant annet Meråkerbanen. SJs kontrakt varer i inntil ti og et halvt år og starter opp i juni 2020.