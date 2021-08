Litt lengre enn estimert: Tesla Model Y har fått WLTP-rekkevidde

Tesla Model Y kommer snart til Norge. Bilene er på vei fra Shanghai-fabrikken i Kina, og de første eksemplarene ventes å rulles ut til norske kunder mot slutten av denne måneden.

Nå har modellen gjennomgått testene som trengs for å angi WLTP-rekkevidden: 507 kilometer. Det er to kilometer lengre enn hva Tesla har brukt som estimat hittil (505 kilometer).

Dermed får Model Y noe kortere rekkevidde enn for eksempel Ford Mustang Mach-e med firehjulstrekk (540 kilometer). Her skal det påpekes at Mach-es batteri på 88 kWh netto er mye større enn Model Y (som ryktes å ha et sted mellom 75 og 82 kWh brutto).

Volkswagen ID.4 GTX har en mer sammenliknbar batteristørrelse (77 kWh netto), og da en kortere WLTP-rekkevidde (478 kilometer). Firehjulstrekkutgaven av Hyundai Ioniq 5, som har et litt mindre batteri på 72,6 kWh netto, har WLTP-rekkevidde på 460 kilometer.

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vechicle Test Procedure og er ment å være en mer virkelighetstro prosedyre for å teste personbiler og lette lastebiler enn den tidligere brukte NEDC (New European Driving Cycle). Testene foregår i laboratorier som som blant annet gir kjøretøyet forskjellige temperatur-, terreng- og trafikkforhold.

Flere spekulasjoner

Det har vært flere spekulasjoner om rekkevidden til Model Y som kommer til Norge. Enkelte kilder hevder at Tesla har ulike batteristørrelser i bilene som er aktuelle for eksport: én med 75 kWh batteri og 507 kilometers WLTP-rekkevidde og én med 82 kWh batteri og 542 kilometers rekkevidde.

Førstnevnte WLTP-rekkevidde er altså identisk med den angitte rekkevidden i Norge, mens sistnevnte WLTP-rekkevidde er den samme som du får opp i Teslas konfigurator for Model Y Long Range dersom du bytter bestillingsdestinasjon til Hongkong.

Dette er ikke på noe som helst vis bekreftet av Tesla og må kun tas som rykter.

Oppdateringer kan komme

Tesla har for lengst gått vekk fra å spesifisere hvor stort batteriet på bilene er. De bruker heller betegnelsene Long Range og Standard Range. Produsenten er kjent for hyppige oppdateringer av bilene sine, for eksempel har nye Model 3 i flere omganger fått lengre rekkevidde som følge av endringer i produksjonsprosessen. Det er dermed ikke utenkelig at det samme skjer med Model Y.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Tesla Norge for spørsmål til saken og vil oppdatere her når vi får svar.

Nysgjerrig på Model Y? Vi har nylig fått se på og kjøre det første norskregistrerte eksemplaret, les artikkelen her.