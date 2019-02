Likevel usikkert om hevingen starter torsdag

Forsvarsmateriell sier det er usikkert hvorvidt arbeidet med å heve fregatten Helge Ingstad kan starte torsdag, slik forsvarsministeren sa i Stortinget i formiddag.

– Vi har igjen noen timer med arbeid, og vi vet ennå ikke nøyaktig hvor lang tid dette vil ta. Så er vi også, slik forsvarsministeren sa, avhengig av godt vær over en lengre periode. Når alt arbeidet med forberedelser er ferdigstilt, må vi altså se på været, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell til NTB.

– Det er mange faktorer som må spille på lag, både bølgehøyde og ikke minst vind og vindtype. Det er ikke helt sikkert at disse faktorene spiller på lag på torsdag, fortsetter hun.

Se bildene av hevingen steg for steg: Slik skal bergingen av KNM Helge Ingstad foregå (TU Ekstra)

Forsvaret: Meldt økende vind

Kort tid tidligere hadde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyst til Stortinget at hevingen av fregatten kan starte på torsdag, dersom været gjør det mulig.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen da han redegjorde for havariet og redningsarbeidet.

– Det er meldt økende vind utover kvelden og onsdag, dette kan medføre en midlertidig stans i arbeidet, skriver Forsvaret på sine nettsider. Her heter det at det den kommende uken ser ut til å gi vekslende vær med vind rundt 10 sekundmeter.

– Gjennomgang av detaljplaner for løft samt øving og trening av de forskjellige aktørene som er involvert i løfteoperasjonen fortsetter fram til operasjonen kan starte, heter det på siden.

Kranlekteren Rambiz ligger ved fregatten og arbeider med siste klargjøring av løftekjettingene.