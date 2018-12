KNM Helge Ingstad – Her er bergingsoperasjonen trinn for trinn

Forsvaret har tidligere satt 25. desember som tidligste dato for hevingen av KNM Helge Ingstad som havarerte 8. november. I går meldte de imidlertid at hevingen tidligst kan starte over nyttår. I følge NTB skyldes utsettelsen hensyn til miljø og sikkerhet, komplekse operasjoner og beregninger og dårlig vær.