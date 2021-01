Leserne tror på ny teknologi og industri i Norge

Mye uventet skjedde i korona-året 2020, og mye er usikkert idet vi går inn i et nytt år. Det har ikke hindret 1818 TU-lesere i å sende inn sine spådommer for 2021.

En av de aller tydeligste spådommene handler om nettopp koronapandemien: Selv om vaksineringen så vidt er i gang i Norge, tror over 90 prosent av respondentene at alle anbefalte grupper har fått koronavaksine når vi går ut av 2021.

Likevel tror 62 prosent at Norge fortsatt har nasjonale koronatiltak når vi går ut av 2021.

Bare 11 prosent spår at en av Norges covid-19-vaksiner blir kansellert på grunn av alvorlige bivirkninger.

Ikke tro på høy oljepris

Parallelt med koronapandemien, fikk vi i mars også en priskrig i oljemarkedet: Saudi-Arabia og Russland ble ikke enige om produksjonskutt og oljeprisen stupte til under 20 dollar fatet. Nå ligger oljeprisen på 55 dollar.

Bare vel en tredel (35 prosent) av leserne tror at oljeprisen vil komme over 70 dollar i 2021.

Likevel tror 75 prosent at det blir gjort et drivverdig olje- eller gassfunn på norsk sokkel i år. Bare 11 prosent svarer at Stortinget vil vedta å slutte å dele ut nye lisenser for oljeleting.

Når det gjelder fornybar energi, tror over 80 prosent at Aker Offshore Wind vil komme med konkrete planer for å etablere en norsk havvindpark. 67 prosent tror at det blir delt ut nye vindkraftkonsesjoner på land i Norge i år, etter snart to år med stillstand i tildelingene.

77 prosent tror at det blir lansert planer for nok en battericellefabrikk i Norge, og 67 prosent tror at staten vil gå inn og støtte elektrifisering av ammoniakkproduksjonen ved Yaras anlegg i Porsgrunn.

Fortsatt elbil-vekst

TU-leserne tror på fortsatt vekst i elbilsalget: Hele 88 prosent tror at det blir registrert flere nye elbiler i Norge i 2021 enn i fjor.

De færreste tror at Tesla Model Y blir den mest solgte elbilmodellen (17 prosent), mens hele 89 prosent tror at Elon Musk fortsatt er Tesla-sjef 1. desember i år.

Selv om troen på elbiler er stor, tror bare en tredel av respondentene at Nikola faktisk vil levere en elektrisk lastebil i løpet av året. Nikolasbatterilastebil (kalt Nikola Tre) skal etter planen leveres i løpet av året, mens hydrogenvarianten skal komme i 2023.

Tror på Mars-landing

TUs lesere har tro på at dette blir et godt år for romteknologien: To tredeler av respondentene tror at James Webb-romteleskopet blir sendt opp som planlagt før november i år.

74 prosent tror at Nasas Mars-rover Perseverance vil lande uskadd på den røde planet senest 28. februar 2021.

Til tross for nokså bred teknologioptimisme i svarene, har ikke TU-leserne tro på at hydrogenfly kommer til Norge med det første: Bare 11 prosent tror på at SAS vil annonsere planer om en kommersiell flyrute som helt eller delvis skal fly på hydrogen.

Nye bunnrekorder for klimaet

Leserne tror at vi vil se flere tegn til at klimaendringene eskalerer i 2021:

68 prosent tror at Nasa vil registrere den høyeste CO2-konseCO₂asjonen i atmosfæren siden målingene startet.

74 prosent forventer ny bunnrekord for sjøis i Arktis

77 prosent tror vi kommer til å oppdage minst én ny art i Norge i 2021.

Men kan det egentlig bli verre i Bergen? 71 prosent tror ikke at Bergen setter ny nedbørsrekord i 2021.

Tror på Joe Biden

I Norge er det stortingsvalg til høsten. Selv om Senterpartiet flyr høyt på meningsmålingene for tiden, tror «bare» 16 prosent at Trygve Slagsvold Vedum ender opp som statsminister i Norge.

76 prosent tror at KrF havner under sperregrensa, og omtrent halvparten tror at MDG ender opp med en statsråd etter valget.

Til tross for voldsomme spenninger i USA, tror 94 prosent av TUs lesere at Joe Biden er president i USA ved utgangen av 2021.