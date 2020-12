Bosch solgte seg ned i Nikola

Lastebiloppstarten Nikola så ut til å ha et lovende produkt da de lanserte planer om en elektrisk lastebil i 2016.

Nikola One skulle være en amerikansk klasse 8 trekkvogn med rekkevidde på nesten 2000 kilometer. Den skulle ha batteri på 320 kilowattimer, kombinert med en gassturbin som ladet batteriet ved behov.

Så ble planene samme år endret, da Nikola varslet at den ville utstyres med hydrogenbrenselceller i stedet for gassturbin. Tine var en av de norske selskapene som la inn bestilling.

Årene har gått, men Nikola har ikke fått noen lastebil på veien – men de har fått tungvektere inn på eiersiden. Bosch kjøpte 6,4 prosent av aksjene i selskapet i 2019.

GM-samarbeid skuffet

Tidligere i år ble det klart at General Motors og Nikola skulle samarbeide. Nikolas elektriske pickup kalt Badger skulle bygges av General Motors, mot at GM fikk aksjer i Nikola. I tillegg skulle GM levere brenselceller til Nikola.

Det så ut til at Nikola hadde vind i seilene, og var på god vei til å slippe sine produkter på markedet.

Så, i september, publiserte Hindenburg Research en rapport som hevdet at Nikola var et luftslott og beskylde selskapet for å bedrive svindel. Rapportens forfatter var en såkalt shortseller, som tjener penger dersom Nikola-aksjen faller i verdi, og dette ble også opplyst om.

I rapporten konkluderte forfatterne med at Nikola måtte svare på 53 spørsmål rundt ulike forhold. Nikola svarte siden på noe av dette.

Blant annet ble Nikola beskyldt for å lyve da de for tre år siden publiserte en video som viser lastebilen in bevegelse. Rapporten hevdet at den ble sendt utfor en bakke, og i realiteten ikke var kjørbar under egen kraft. Nikola innrømmet at bilen ikke hadde egen fremdrift, men hevdet samtidig at de ikke påsto annet enn at videoen viste lastebilen i bevegelse.

Det skal sies at Nikola siden har vist prototyper som kjører.

Pickupen Badger er skrapet etter at GM-samarbeidet falt i fisk. Foto: Nikola Motors

Etterforskes i USA

Like fullt ble det rabalder, og i september ble det klart at det amerikanske Securities and Exchange Commssion (SEC) åpnet en etterforskning på grunn av påstandene om svindel. Samme måned gikk Nikolas styreformann og grunnlegger Trevor Milton av.

General Motors og Nikola signerte likevel en avtale i slutten av november, men den var av et helt annet omfang enn ventet. Det ble redusert til at Nikola og GM inngikk en intensjonsavtale om kjøp av brenselceller. Samarbeid om pickupen Badger, og at GM skulle få en aksjepost, ble det ingenting av.

Og tidligere denne måneden ble det altså klart at Bosch reduserer sin aksjepost i Nikola. De går fra 6,4 prosent i juni til 4,9 prosent. Bosch hevder at den opprinnelige investeringen var ment som en støtte til utvikling av hydrogenteknologi, og at de solgte aksjer etter en obligatorisk holdeperiode utløpte, skriver Bloomberg Quint.

Nikola Tre. Foto: Nikola

Elektrisk Nikola neste år

Bosch er den europeiske partneren som skal levere blant annet brenselceller til Nikolas biler som selges i Europa. Disse skal bygges av Iveco, og er basert på den eksisterende trekkvogna Iveco S-Way. Den kommende Nikola-utgaven av S-Way skal leveres som ren batterilastebil fra neste år, og i hydrogenvariant fra 2023.

Batteriutgaven av bilen heter Nikola Tre, og ble vist frem i november. Ivecos eier CNH Industrial har satt penger i Nikola, og annonserte i februar at de hadde handlet aksjer for 250 millioner dollar. Sammen skal de bygge lastebilene ved Ivecos fabrikk i Ulm i Tyskland.

For den nye Nikola-sjefen, Mark Russel, er det avgjørende å vise at selskapet kan klare å levere produkter. Den europeiske lastebilen blir i så fall det første de faktisk kommer på markedet med. De har også en fabrikk underveis i Arizona i USA, som etter planen skal produsere hydrogenlastebiler innen utgangen av 2023. Pickupen Badger er strøket fra produktplanene.

Konkurrentene kommer

Nikola var åpenbart inspirert av Tesla da de fortalte om planene sine offentlig for første gang. En viktig forskjell er at mens Tesla var i et marked det ikke var konkurranse – ingen andre lagde elbiler i segmentet Model S befinner seg i – så er det absolutt konkurranse på elektrisk tungtransport.

Foruten konverterte biler som Asko benytter, har Hyundai allerede levert serieproduserte hydrogenlastebiler til Europa. I tillegg har Mercedes-Benz vist frem konsepter som GenH2, som skal tankes med flytende hydrogen og komme i produksjon i 2025. Toyota har også intensjoner om å produsere hydrogenlastebiler som skal demonstreres neste år.

Tesla Semi skal komme på markedet i 2021. Foto: Tesla

Rene batterielektriske lastebiler er også på vei til markedet. Tesla Semi skal angivelig leveres fra neste år. Volvo har levert skapbilen FL Electric til DB Schenker i Oslo. Scania har også planer om å levere en rekke elektriske modeller fremover, og lanserte sin første i høst.

Oppstartsselskapet Volta Trucks har også en elektrisk lastebil på vei, hvor Posten og Bring står på kundelisten her i landet.

Det er altså ingenting som tyder på at Nikola vil få noen definisjonsmakt i markedet slik Tesla i praksis hadde i sitt segment av elbilmarkedet en lang periode. Særlig med tanke på at Nikola eier lite av teknologien de behøver selv.