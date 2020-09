Milepæl for Scania – lanserer sine første elektriske lastebiler

Scania tar det store skrittet mot elektrifisering, og produsenten kaller lanseringen tirsdag en milepæl – med selskapets første fullbatteridrevne lastebil og en plug-in hybrid.

– Det er med stor stolthet vi kunngjør starten på Scanias langsiktige engasjement innen elektrifisering. I løpet av de neste årene vil vi lansere elektrifiserte produkter årlig, og vi omorganiserer for tiden vår produksjon i samsvar med målet. Spesielt viktig er at vi i løpet av få år også vil lansere elektriske lastebiler for langdistansetrafikk, tilpasset hurtiglading under sjåførenes lovbestemte 45 minutters hvil, sier Scanias administrerende direktør Henrik Henriksson.

Den fullt batteridrevne elektriske lastebilen tilbys med hytter i L- og P-serien, designet for bytrafikk. Kjøperen kan velge mellom fem eller ni batterier, noe som gir 165 kWh eller 300 kWh. De fem oppnår en rekkevidde på 130 km, selvfølgelig avhengig av omstendigheter som last og topografi – og med ytterligere fire batteripakker kjører lastebilen opp til 250 km.

Med CCS-lading

Modellen kan ta CCS-lading fra strømnettet, og med 130 kW DC-lading skal det ta mindre enn 55 minutter å lade de fem batteripakkene. For de ni er tiden mindre enn 100 minutter.

En ny elektrisk motor gir en kontinuerlig effekt på 230 kW, som tilsvarer ca 310 hestekrefter. To gir gir høy effekt over et bredere hastighetsregister, noe som er et spørsmål om komfort for føreren. Forskjellen i forhold til en konvensjonell motor er at den elektriske drivlinjen gir lastebilen raskere akselerasjon.

Scanias elektrifiserte lansering inkluderer også en ny plug-in hybrid som sies å kunne kjøre opptil 60 km på ren elektrisk kraft. En 9-liters dieselmotor på 280-360 hestekrefter er kombinert med en elektrisk motor på 115 kW som er plassert mellom motoren og girkassen.

Lades nesten helt på 35 minutter

Lastebilens nye batterier har høyere energitetthet. Tre batteripakker på 30 kWh gir hver hybrid totalt 90 kWh. Og med 130 kW DC-lading skal de kunne lades til 80 prosent på omtrent 35 minutter.

I likhet med den elektriske modellen, drar plug-in hybrid nytte av regenerering. Hybriden kommer med hytter i L- og P-serien, begge designet for bytrafikk. L-serien med lavt gulv førerhus er spesielt utviklet for god oversikt over tett bytrafikk.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.