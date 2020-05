Landstrøm til skip

Landstrøm blir ikke brukt – ny nettleie vil gjøre det enda mindre attraktivt

Norske skattebetalere har vært med på å sponse landstrømanlegg til over 600 millioner kroner langs kysten. Nå foreslår Statnett endringer i nettleien som kan gjøre landstrøm så dyrt at det ikke blir lønnsomt for rederiene.