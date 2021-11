Landeveistest av fem elektriske SUV-er med firehjulstrekk

Nordmenn vil ha SUV. Av årets ti mest registrerte biler faller åtte inn under denne kategorien.

Derfor er det interessant å se nærmere på noen av de nyeste modellene.

Vi tok med oss Kia EV6, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 GTX og Nio ES8 på landeveiskjøring. Felles for alle er anstendig rekkevidde og firehjulstrekk.

Av de fem er det Nio ES8 som skiller seg mest fra resten. Det er en betydelig større bil og egentlig den eneste som utvilsomt er en stor-SUV. De andre havner mer i kategorien mellomstor SUV, eller crossover.

Vi ville undersøke forbruk på langkjøring langs landevei og ytelse på hurtigladeren.

Det er mange ytelsestester vi kunne gjennomført. Det kunne for eksempel vært fristende å sjekke hvilken bil som gjør null til hundre raskest eller hvilken som henger best med gjennom svingene på Rudskogen.

Men for en familiebil er kanskje bremselengden det aller viktigste ytelsestallet. Derfor forsøkte vi å danne oss et inntrykk av om det er noen vesentlige forskjeller på dette punktet.

Nio ES8 er den klart største bilen i testen. Den bruker mest strøm, men har likevel god rekkevidde. Foto: Eirik Helland Urke

Forbruk

Kjøreturen gikk fra Oslo til Hønefoss via Numedal. Total kjørelengde var omtrent 270 kilometer. I Hønefoss tok vi turen innom NAFs glattkjøringsbane på Eggemoen for å sjekke bremselengder på våt asfalt.

Alle bilene var ustyrt med vinterdekk. Temperaturen i kupeen ble satt til 21 grader, og de bilene som lar deg velge kjøremodus, ble satt til «normal», «komfort» eller lignende. Vi kjørte jevnt og holdt samme hastighet underveis. Vi byttet fører fem ganger, for å jevne ut eventuelle forskjeller i sjåførenes kjørestil.

Føret underveis var preget av våt veibane, i tillegg til en etappe med forrædersk glatt vei mellom Flesberg og Prestfoss.

Forbruksprofilen viser delen av turen frem til Hønefoss. Ikke overraskende har Nio ES8 en del høyere forbruk enn de andre bilene. Det er tross alt en større bil.

I motsatt ende finner vi Tesla Model Y, som har soleklart lavest forbruk. Ved nest siste avlesing hadde Nio ES8 40 prosent høyere forbruk, VW ID.4 27 prosent høyere, Hyundai Ioniq 5 16,5 prosent høyere og Kia EV6 13,3 prosent høyere forbruk.

Oversatt til praktisk rekkevidde vil dette si at bilene har følgende rekkevidde under forholdene vi kjørte dem:

Dette er ikke en fasit, men sier noe om forholdet mellom bilene vi testet. Alle bilene var utstyrt med vinterdekk, og utetemperaturen var rundt 5 varmegrader.

Tesla imponerer med minst batteri og lengst rekkevidde. Det er rett og slett en svært effektiv bil.

Nio ES8 er også imponerende. Den har et lavt forbruk til å være så stor og tung som den faktisk er og bikker nesten 400 kilometer i praksis.

Før siste etappe fra Hønefoss til Rykkinn ble alle bilenes forbruksmålere nullstilt. Dette er en avstand på omtrent 38 kilometer. Vi observerte samme trend som tidligere.

Kia EV6 har støtte for lynrask lading. Foto: Eirik Helland Urke

Lading

Før vi startet fra Oslo, var alle bilene parkert innendørs i samme parkeringshus, for å sikre at batteritemperaturene skulle være noenlunde like ved avreise. Bilene var ladet til mellom 80 og 90 prosent, og vi benyttet bilenes mulighet for å begrense hvor mye batteriet lades.

Dette for å sikre at ingen av bilene ville ankomme hurtiglader ved turens slutt med for mye gjenværende batteri. Lav ladetilstand er viktig for å oppnå best mulig ladeffekt når man hurtiglader.

Vi ble nødt til å sette VW ID.4 og Kia EV6 til lading underveis for å komme helt frem. Disse ble ladet på vekselstrømladere.

Problemer med låsemekanismen på ES8 gjorde at Nioen ikke ville lade. Foto: Marius Valle

Ladetesten ble gjennomført på 150 kilowatt-ladere på Rykkinn senter i Bærum.

Nio ES8 kunne ikke lades, da det viste seg at den hadde problemer med låsemekanismen i ladekontakten og ikke ville starte lading. Vi måtte bruke en nødutløser for å få ladepluggen ut av bilen. Dermed har vi ingen data for ES8.

Grafen viser ladeytelse på en 150 kilowatt-lader etter en hel dags kjøring. Av de bilene som kunne lades, er det kun Teslaen som har mulighet for aktiv forvarming av batteriet før lading. Det ble ikke benyttet i dette tilfellet.

Vi har tatt et utsnitt av hele ladeøkten for bedre å kunne sammenligne hvor raskt bilene lader fra 20 til 80 prosent.

Dette betyr at noen av bilene har ladet fra litt lavere enn 20 prosent og teoretisk kan ha litt varmere batteri og bedre utgangspunkt når vi ser på 20-80 prosentintervallet.

Disse tallene sier bare noe om hvordan de aktuelle bilene ladet på denne ladertypen på dette tidspunktet. Vi vet for eksempel at det av alle bilene kun er Volkswagen ID.4 som kan oppnå sitt fulle ladepotensial på denne laderen.

Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 kan lades langt raskere på ladere som leverer 300 kilowatt eller mer. Tesla Model Y kan lades med langt høyere strømstyrke enn laderen kan levere og begrenses derfor av laderen.

I dette scenarioet er det Tesla Model Y som lader tregest. Den bruker 35 minutter fra 20 til 80 prosent. Volkswagen ID.4, som ikke har noen begrensninger her, bruker 33 minutter.

Bilene fra Hyundai-gruppen gjør begge øvelsen på 30 minutter.

Vi kan kort sagt si at alle bilene har akseptabel ladetid, men du vil kunne oppnå kortere ladestopp ved å velge passende ladere for alle unntatt Volkswagen ID.4.

Alle bilene har omtrent lik bremselengde. Her står vi på bremsene i Model Y. Foto: Eirik Helland Urke

Bremselengder

Vi gjennomførte test av bremselengde på glattkjøringsbane. Vi testet på våt asfalt, ikke på de glatte feltene.

Vi tok bilene til 80 kilometer i timen og nødbremset. Deretter leste vi av hvor mange meter bilene brukte på å stoppe helt opp. Vi roterte på førere underveis.

Vi skal passe på å understreke at dette ikke er en vitenskapelig test. Det vil være noe forskjell på inngangshastighet og reaksjonstid fra gang til gang og fra fører til fører. Resultatene kan dermed bare gi en indikasjon på om det er noen åpenbare forskjeller på bilene.

Alle bilene var skodd med importørenes standard-vinterdekk.

Vi ble positivt overrasket over ES8. Ikke fordi den hadde så veldig mye kortere bremselengde enn de andre bilene, men nettopp fordi den ikke stikker seg ut. Vi hadde på forhånd forventet at den skulle ha lengst bremselengde på grunn av høy vekt, men den stopper like raskt som de andre bilene.

En del av forklaringen er åpenbart at den har bredere dekk og dermed større kontaktflate. Det er betryggende å se at Nio ES8 ikke har noen vesentlig ulempe når du plutselig må stå på bremsen.

Så skal vi understreke at bildet ikke nødvendigvis vil være det samme på is og snø.

Vi kan oppsummere med å konstatere at det ikke ser ut til å være noen stor forskjell i bremselengde på disse bilene.

Hyundai Ioniq 5 er behagelig å kjøre langt med. Foto: Eirik Helland Urke

Kjøreopplevelse

Vi har allerede testet alle bilene i denne artikkelen (unntatt Nio ES8, som vi leverte tilbake siden den ikke kunne lades) og skal derfor ikke bruke mye plass på å omtale hver enkelt bil.

Vi merker oss imidlertid at det er en del forskjeller mellom disse bilenes kjøreegenskaper.

Nio ES8 er stor og tung, og det merkes også under kjøring. Den oppleves ikke som en sportsbil, tross mulighet for svært rask akselerasjon. Takket være luftdempere kan du til en viss grad justere bilens karakteristikk, og den oppleves en god del strammere oppsatt med sportsmodus kontra komfortmodus. Men det er en bil som verken er spesielt gøy eller behagelig å kaste inn i svingene.

I helt motsatt ende befinner Tesla Model Y seg. Den er stramt satt opp og ikke vektet spesielt mot komfort. Vi opplever den som ganske lik Tesla Model 3, og av bilene i testen er dette modellen det er mest fristende å kjøre fort i svingene med. Noen vil kanskje synes at den har i overkant go kart-følelse for en høy bil.

Vi vil si at Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 oppleves forholdsvis like å kjøre. De er ikke særlig sportslig satt opp, men heller ikke overdrevent mykt fjæret. En god mellomting som gjør at dette er biler som er behagelige å kjøre over lengre avstander. I sportsmodus er de mer enn kvikke nok og kan by på artige kjøreopplevelser på svingete vei.

Minst inspirerende må vi si Volkswagen ID.4 GTX er. GTX-merket antyder at dette er en sportslig bil, men i praksis er den direkte treg sammenlignet med de andre bilene. Den er for all del mer kjørevillig enn ID.4 med bakhjulstrekk, og den føles trygg og godt plantet på veien. ID.4 er først og fremst komfortabel, og med firehjulstrekk kommer du frem over alt. Det er nok det aller viktigste for veldig mange.

Volkswagen ID.4 GTX er testens tregeste, men fortsatt sprek nok for de fleste. Foto: Eirik Helland Urke

Infotainmentsystemer

Infotainmentsystemene er ganske ulike. Teslas system er det samme du finner i Model 3, og det består av én skjerm hvor all info finnes. Her er det musikkstrømming, nettleser, videospiller, spill og annet. Systemet er intuitivt og enkelt i bruk. Ruteplanleggeren er den beste blant bilene vi testet, enkelt og greit fordi Teslas ladenettverk er fullintegrert. Det er lett å kjøre langtur her.

Nio ES8 er ikke så langt unna, men har flere knapper å styre funksjoner med. Mest iøynefallende er assistenten Nomi, som er et bevegelig «hode» på dashbordet. Kul gimmick, men vi synes den blir litt slitsom og distraherende i lengden. Nio legger stor vekt på at den skal være en smart assistent, men sammenlignet med det beste på markedet er Nomi ganske dum. Den forstår ikke kontekst og kan ikke hjelpe deg med oppfølgingsspørsmål, slik biler med Android Automotive gjør.

De koreanske bilene har det samme infotainmentsystemet. Det fremstår ikke hypermoderne, men er enkelt og greit å finne frem i. Ruteplanleggeren gir ingen gode forslag til hvor vi burde lade underveis når vi skal kjøre lengre enn batteriet kan ta oss. Her gjenstår det arbeid.

ID.4 GTX har også et greit infotainmentsystem, med en ruteplanlegger som fungerer bedre, men ikke så bra som på den beste bilen. For eksempel har den en tendens til ikke foreslå de beste ladealternativene langs ruten.

Nio ES8 er størst og kan lastes tyngst. Foto: Eirik Helland Urke

Nyttelast

Bilenes nyttelast avgjør hvor mye bagasje eller hvor mange passasjerer du i praksis kan frakte rundt uten å bryte loven.

I rene tall er det naturligvis Nio ES8 som har mest nyttelast, ettersom den er en sjuseter.

Med sju personer om bord tillater nyttelasten på 649 kg 92,7 kg per person. Med fem blir det hele 129,8 kg per person.

VW ID.4 GTX har plass til fem, som med 465 kg gir 93 kg per person. Hyundai Ioniq 5 tillater 89 kg per person med sine 445 kg. Kia EV6 ender på 87,8 kg per person med totalt 439 kg.

Sist er Tesla Model Y med 78 kg per person, med 390 kg tillatt total nyttelast. Det er lite, og fire røslige mennesker vil trolig slite med å holde seg under vektgrensen før bagasje lastes. Men så er det ikke vanvittig mye vekt til overs på den andre bilene i et slikt scenario heller – unntatt Nio ES8.

Oppsummering

Hvilken bil som er best? Tja – det kommer helt an på behovet ditt. Det har aldri vært vanskeligere å velge elbil enn det er akkurat nå.

Vi kan trygt si at ingen av disse bilene er dårlige, men det som er sikkert, er at de er forskjellige.

Vil du ha en lynrask familiebil med god rekkevidde og ladenettverk som gjør den til en langturbil uten sidestykke, er det Tesla Model Y du skal ha. Vær obs på at bilen har spesielt lav nyttelast.

Om du er ute etter en stor SUV med masse krefter og god komfort, er det Nio ES8 som gjelder. En gang i fremtiden kan du antakelig også bytte batteri på noen minutter landet rundt. Men det gjenstår å se hvordan dette blir.

Volkswagen ID.4 GTX er et trygt og godt valg. Bilen er romslig og praktisk og god å kjøre. Sportslig er den ikke, men det er neppe et tema for bilkjøpere flest.

Hyundai Ioniq 5 er på mange måter vel så god som Tesla Model Y på langtur. Den kan lade lynraskt under de riktige forholdene. Den har justerbare bakseter som gir mulighet for å øke eller redusere bagasjeromsvolumet. Det må være lov å si at den har spenstig design også.

Spenstig design har også Kia EV6. God å kjøre er den også, og den kan som Ioniq 5 lade veldig raskt bare batteriet er varmt og laderen rask nok. Baksetet er vi ikke så begeistret for. Det er lavt og ikke særlig komfortabelt for voksne. Men alt i alt en bil vi liker godt.