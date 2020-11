Lagrer og transporterer hydrogen i olje – unngår eksplosjonsfare

Det japanske selskapet Chiyoda har utviklet prosess for å lagre hydrogen i spesialolje (MCH) og system for å ta den ut igjen. Målet er å hente hydrogen fra andre land og frakte det til kraftverk i Japan. Kan man få ut hydrogen om bord på skip, vil den kunne brukes i brenselceller til å produsere strøm for framdrift og energiforsyning om bord.

(Illustrasjon: Chiyoda)